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爆竊案積犯故技重施認罪囚39個月 官勸回頭是岸 (15:25)

46歲裝修工人兩年間於觀塘一間迷你倉，連環爆竊其中6格貯存倉，並佔用附近無人使用的貯存倉偷藏贓物，涉及約128萬元財物。他今日（1日）於區域法院承認6項爆竊罪。暫委法官陳永豪指出，被告2017年起就爆竊罪被判入獄，但獲釋後再因爆竊而入獄，「好心你啦，幾十歲人有手有腳，揸車、搬運都搵到食㗎」、「你想我好心輕判，我想你好心改過」。最終考慮被告是積犯及專業犯案者的因素，判他囚39個月。

案情指，被告黎仲偉於2020至2022年間，在觀塘旺旺多用途移動迷你倉內，在不同時間用工具撬開共6格貯存倉的門鎖，部分倉只收藏遊戲機及模型，另有兩格分別擺放多本集郵簿及逾千件首飾，總價值逾128萬元。事後警方捕被告及起回當中28萬財物。

陳官指被告過去有17項案底，當中11項為爆竊罪，並指案情反映被告隨機犯案，當有貯存倉被撬開後發現收藏貴重財物，食髓知味便繼續犯案。陳官注意到被告2017因爆竊被判入獄後，2019年獲釋後再因爆竊而入獄2年。

辯方呈上由被告手寫的英文求情信，陳官指「諗得衰，有囚友教你咁寫；諗得好，喺你嘔心瀝血寫」，並指如果他過往的爆竊案中有寫下求情信，他應該審視當日信中改過的承諾有否兌現，「睇返啲舊物，可以警惕自己」。最終陳官考慮被告雖然認罪，但是積犯及專業犯案者等加刑因素，判囚39個月。

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