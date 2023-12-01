明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

公民科內地考察團長線團少學校參與　蔡若蓮：要考慮學校運作 (13:52)

高中公民與社會發展科要求學生必須赴內地考察，今年有40多間中學選擇4至5天、廣東省以外行程，佔比不足一成，其餘大多獲派2至3天團。民建聯梁熙稱，社會曾廣泛討論認為1天團不太合適，因在交通上花費太多時間，認為學校選擇1天團給人感覺是「應付下、交功課」，關注為何只有少數學校參與3至4天的交流團。教育局長蔡若蓮解釋，1天團主要供特殊學校參與，稱有關學生或不適合過夜，故要保留少量1天團，讓所有同學都有機會參與內地考察。她又說，每次有百多位學生參與考察團，學校就要相應派出10多名老師隨團，影響其他年級上課，如參與較長時間的考察團對學校運作有挑戰。

另外，部分議員關注當局如何監察承辦商的水平，蔡若蓮說，每次考察團後都有作師生問卷調查，亦會與學校及承辦單位開會檢討，了解行程中遇到的問題並針對問題解決，強調若承辦商做得不好「唔會冇後果」，會記錄在案，日後不會邀請相關公司入標。

民建聯郭玲麗就認為，共產黨對國家發展很重要，惟現時內地考察團涉及共產黨史的行程不足，建議當局增加更多相關行程。蔡若蓮回應說，雖然只有部分行程明確說明涉及共產黨，但實際上很多行程涵蓋革命先烈足跡、故居等，學生有機會接觸到共產黨史。

有議員關注非華語學生的情况，議員周文港稱收到求助，提到有學生因要使用護照出入境，所花時間較持回鄉證的學生長，影響行程。蔡若蓮說有留意到相關情况，如有學生須持護照過關，學校會先提前通知教育局，局方會安排職員到口岸提供協助，亦將會與內地部門溝通，考慮會否有措施可令相關學生過關過程更暢順。

議員對未能參與考察團感可惜　蔡若蓮：可改為參觀成果分享會

教育事務委員會原定明日跟隨學校到陝西，了解公民科考察團的情况，但有議員於內務委員會提出質疑，最終未能成行。教育事務委員主席梁美芬今早再解釋，強調考察為了解公民科情况及學生表現，行程由教育局安排，報名隨團的議員均清楚自己的角色，對最終未能成團感無奈。新民黨主席葉劉淑儀早前曾表示，考察團對忙於區議會助選的議員不公平；梁美芬今說，如果因為「有啲公共活動」就指考察團時間不合適是「絕對不公道」，指目前仍有議員隨團到中東考察，「唔應該話某一種嘅性質（的活動），就比學生（考察）團更重要」。

蔡若蓮期望議員透過參與學生的內地考察團，讓公眾更多了解公民科的實行情况，亦展示對年青人的重視及關心，但強調局方的原則是不影響學校規劃及學生學習，只可按學校情况及接待條件作邀請，又稱不可隨便調動考察團行程。

有議員稱對未能參加行程感可惜，希望當局如有機會可再安排，蔡若蓮說，相信今年內較難安排，如議員仍想參與，明年可作研究，又建議立法會議員可以其他形式了解學生的學習成果，包括參觀明年首季舉辦的大型分享會暨巡迴展覽。

相關字詞﹕編輯推介 蔡若蓮 立法會 公民科 內地考察

上 / 下一篇新聞