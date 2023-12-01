公民科內地考察團長線團少學校參與　蔡若蓮：要考慮學校運作 (13:52)

另外，部分議員關注當局如何監察承辦商的水平，蔡若蓮說，每次考察團後都有作師生問卷調查，亦會與學校及承辦單位開會檢討，了解行程中遇到的問題並針對問題解決，強調若承辦商做得不好「唔會冇後果」，會記錄在案，日後不會邀請相關公司入標。

民建聯郭玲麗就認為，共產黨對國家發展很重要，惟現時內地考察團涉及共產黨史的行程不足，建議當局增加更多相關行程。蔡若蓮回應說，雖然只有部分行程明確說明涉及共產黨，但實際上很多行程涵蓋革命先烈足跡、故居等，學生有機會接觸到共產黨史。

有議員關注非華語學生的情况，議員周文港稱收到求助，提到有學生因要使用護照出入境，所花時間較持回鄉證的學生長，影響行程。蔡若蓮說有留意到相關情况，如有學生須持護照過關，學校會先提前通知教育局，局方會安排職員到口岸提供協助，亦將會與內地部門溝通，考慮會否有措施可令相關學生過關過程更暢順。

議員對未能參與考察團感可惜 蔡若蓮：可改為參觀成果分享會

教育事務委員會原定明日跟隨學校到陝西，了解公民科考察團的情况，但有議員於內務委員會提出質疑，最終未能成行。教育事務委員主席梁美芬今早再解釋，強調考察為了解公民科情况及學生表現，行程由教育局安排，報名隨團的議員均清楚自己的角色，對最終未能成團感無奈。新民黨主席葉劉淑儀早前曾表示，考察團對忙於區議會助選的議員不公平；梁美芬今說，如果因為「有啲公共活動」就指考察團時間不合適是「絕對不公道」，指目前仍有議員隨團到中東考察，「唔應該話某一種嘅性質（的活動），就比學生（考察）團更重要」。

蔡若蓮期望議員透過參與學生的內地考察團，讓公眾更多了解公民科的實行情况，亦展示對年青人的重視及關心，但強調局方的原則是不影響學校規劃及學生學習，只可按學校情况及接待條件作邀請，又稱不可隨便調動考察團行程。

有議員稱對未能參加行程感可惜，希望當局如有機會可再安排，蔡若蓮說，相信今年內較難安排，如議員仍想參與，明年可作研究，又建議立法會議員可以其他形式了解學生的學習成果，包括參觀明年首季舉辦的大型分享會暨巡迴展覽。