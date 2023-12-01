許正宇反駁「國際金融中心遺址」論　稱金融中心地位非施壓即倒下 (13:24)

許正宇稱，本港國際金融中心的的成就由「一國兩制」獨特地位，及國際投融資者的口碑等多方面構成，「並非一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使其倒下」。他指，本港金融市場受地緣政治不穩，及長時間維持高息的利率環境等宏觀因素制約，影響現貨股票交易及IPO首發融資金額的短期表現，但部分如證券及期貨市場、資產及財富管理業務及保險業務等仍有增長。

許正宇舉例指，今年10月底證券市場總市值為30.8萬億港元，較去年同期的26.4萬億港元回升17%；交易所買賣基金今年首十個月日均成交金額達116億港元，同比增長25%；衍生產品市場同期日均成交合約張數總額超過135萬張，同比增長7%。他又指，互聯互通方面，今年首三季度債券通「北向通」日均成交金額達人民幣405億，同比上升26%，為歷年新高；北向股票通的標的範圍於今年三月擴容，帶動今年第二至第三季的日均成交增長至超過1,130億人民幣，比今年首季增長17%。

至於資產及財富管理業務，許指雖然去年本港的管理資產規模錄得14%跌幅至30.5萬億港元，但仍略勝於主要市場指數的表現，並錄得880億港元的淨資金流入。自去年下半年以來，數據呈現見底復甦的跡象，在香港註冊成立的基金管理資產規模由去年第三季的水平反彈15%，達至今年6月底的1.3萬億港元。本港在去年第四季至今年上半年的三個季度錄得合共690億港元的淨資金流入，較去年首三個季度的170億港元淨資金流入增長逾300%。

銀行業表現方面，受惠淨利息收入及持有作交易的投資收入的上升，零售銀行的盈利在今年上半年錄得顯著增長。零售銀行整體稅前經營溢利在今年上半年較去年同期上升零售銀行整體稅前經營溢利在今年上半年較去年同期上升120.5%，而資產回報率亦在今年上半年顯著上升至1.15%。今年首九個月，認可機構存款總額增長2.3%，其中港元存款增加1.6%，沒有顯著跡象顯示資金流出本港銀行體系。香港的離岸人民幣流動資金池亦擴大，今年八月底人民幣客戶存款及存款證餘額比去年同期增長12.6%，達11,127億元人民幣。

至於保險業務，今年首三季在長期業務（不包括退休計劃業務）方面，新造保單保費為1,465億港元，同比上升30.6%。受惠於對終身壽險和危疾保障的需求，內地訪客的新造業務保費上漲至468億港元，相等於個人業務總額32%，超越2019年同期分別錄得360億港元及25.8%的相應數字。一般保險業務的毛保費及淨保費則為538億港元和347億港元，分別上升4.7%及3%。