區議會選舉｜陳國基：公務員不投票原因眾多　不一定屬「軟對抗」 (12:38)

政府於區選前夕舉辦多項大型活動，包括大型音樂會等。陳國基認為未必對投票率有一定幫助，亦未必完全無幫助，指政府主要目的是想藉區選舉辦令市民開心的節目，認為若投票率不多，而選出當區市民未必心儀的代表，「會有點遺憾。」

至於部分候選人同時身兼三會和關愛隊成員，被問到會否考慮未來不委任區議員加入三會，陳國基認為三者性質不同，亦可以同時兼任，政策上並無衝突。

另外，政府官員繼續各其奇謀宣傳區選，公務員事務局推出區選宣傳海報的電腦螢幕保護程式，供局內職員使用，提醒他們投票。財經事務及庫務局則拍攝短片，由局長許正宇、副局長陳浩濂、及政治助理葉俊廉「主演」，二次創作電影《無間道》的對白，呼籲市民投票。勞福局及社署義工隊約20人，包括勞工及福利局長孫玉菡和常秘劉焱昨日傍晚則到羅湖港鐵站派發區選宣傳單張，提醒有需要到「鄰近邊境投票站」投票的地方選區選民，須於12月5日下午6時前登記。