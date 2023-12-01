漏啟氣閥醫療事故　醫生指人手不足兼情况亂　單靠指引難完全預防 (12:51)

一名明愛醫院79歲男病人早前在轉送深切治療部期間，氧氣樽氣閥未有開啟，其後病情惡化離世。曾任職公院的養和醫院深切治療科主任李衛全表示，扭開氣閥的步驟簡單，毋須特別訓練，一般沒有安排特定人手負責，部分醫院會由經培訓的護工或病房助理處理；醫生和護士亦有機會負責。事主由一名眼科醫生及兩名資深護師陪同轉送，李認為醫護年資未必關鍵，指平日眼科醫生較少機會應對情况不穩的病人，運送相關病人的經驗就更少。

對於明愛醫院轉運病人有檢查清單，當中列明有否打開氣閥一項 ，醫護亦須在檢查後打剔及簽署作實。李衛全今日在港台節目《千禧年代》上指，清單一定程度上有幫助，但難以「百分百」預防事故，稱在現實狀况下，醫護未必會逐項檢妥才簽名。他亦提及類似事故10年前亦曾發生，認為病房情况忙亂及人手不足等問題，並非單靠制定指引或表格，甚至一個智能氧氣樽，就能完全解決。

李衛全指在氧氣樽加上提示卡有作用，但措施並未針對問題癥結，稱在忙亂情况下就算掛上10張卡，醫護都未必理會提示。他指當局需作根源分析並釐清原因後才能對症下藥，認為增加醫護人手和訓練，並交由具相關經驗的醫護處理，有助減低類似事故發生。

李衛全表示，現時難以評論病人死亡原因與氣閥未有打開是否有關，因病人本身有細菌入血等其他病症，但同時認為病人情况很差時，需要很多支持去維持生命，缺少其中一環始終有影響。