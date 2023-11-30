P牌休班警疑撞的士　導致的士撞倒女途人　半年後被起訴明提堂 (21:28)

事發於今年6月5日凌晨2時許，兩輛的士先後沿旺角彌敦道北行，一輛私家車則沿旺角道東行，當駛至彌敦道及旺角道交界時，28歲姓姚男司機駕駛的私家車懷疑撞到62歲姓譚男司機駕駛的的士，該輛的士其後懷疑失控撞毀約兩米鐵欄及撞倒一名43歲姓馮女途人，另一輛由67歲姓黃男司機駕駛的的士則懷疑收掣不及，撞向該輛私家車。

警員接報到場，案件列作交通意外有人受傷、政府財物損毀，交由西九龍總區交通意外調查及支援組跟進。當時兩名的士男司機、一名私家車男司機及一名女途人受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。翻查報道，該名女途人一度昏迷，腳部及身體多處受傷，倒地位置留下一灘血漬，懷疑被撞時夾於的士與鐵欄之間。

警方經深入調查及徵詢法律意見後，11月22日在旺角區拘捕該名28歲男私家車司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」。他已被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於明日上午於九龍城裁判法院提堂。警方確認被捕男子為一名休班警務人員，據悉他駐守東九龍總區。警方強調警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。