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懲教「立德學院」揭幕　稱不止涉反修例案者就讀 (19:26)

為成年在囚者提供應用教育文憑課程的「立德學院」今（30日）舉行揭幕儀式，學院由馬會慈善信託基金撥款約4300萬元，每年提供75個學額，為期3年。被問及報讀課程的在囚者是否均涉反修例事件，懲教署二級校長蕭佩芬指，有部分學生是涉及反修例事件而入獄，惟強調學院並非按背景或罪行揀選學生，委員會主要考慮其學習需要及學習態度等決定。

「立德學院」揭幕儀式今午在白沙灣懲教所舉行，出席的包括報選相關課程的在囚者及其家屬、賽馬會董事陳智思，及香港都會大學校董會主席黃天祥等。保安局副局長卓孝業致辭時提到，學院為成年在囚者提供多元化學習機會，讓他們按需要揀選進修的方式，為他們將來重投社會升學或就業做好準備，呼籲他們珍惜得來不易的機會。

學院由「賽馬會助更生教育基金」撥款資助，包括60名男性成年在囚者在白沙灣懲教所接受面授課程，及15名女性成年在囚者於羅湖懲教所接受遙距課程。是次全日制應用教育文憑課程上月底開始，由香港都會大學李嘉誠專業進修學院，向年滿21歲、刑期剩餘1至6年的成年在囚者授課。修畢課程並考試及格後，可取應用教育文憑，其資格相當於香港中學文憑考試五科第二級程度。

應用教育文憑課程涵蓋中文、英文、數學、生涯規劃，及人際傳意與個人發展五個科目；另安排「室內設計」及「廣告、公關及市場活動策劃」兩個選修群組，讓在囚者選讀其中一個。懲教署亦會於週末，為報讀課程的在囚者提供體藝及國民教育相關的活動，包括升旗儀式、講座及與中國文化相關的活動等。

相關字詞﹕編輯推介 立德學院 懲教

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