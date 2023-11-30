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天然乳品詐騙案第三度重審　公司前主席及2人今罪成押後明求情 (19:10)

天然乳品前主席陳克恩涉於2009至2010年串謀另外二人，在一項涉及五億新西蘭元的新西蘭牧場收購中，隱瞞利益關係及訛稱牧場的毛利，詐騙聯交所和中國金匯礦業有限公司（天然乳品前身）。3人於2016年被裁定罪成，其後提出上訴，獲准發還重審。3人今日（30日）於高等法院被陪審團裁定共6項串謀詐騙罪成，法官下令3人還押至明日進行求情。

3名被告依次是，陳克恩（56歲）、Yee Wenjye（52歲）為天然乳品前副總裁、Hao May（61歲）為UBNZ Trustee Limited（UBTL）東主兼營運者。

翻查資料，3名被告分別於2011年底及2012年初被廉署落案起訴，並於高院被裁定罪成，於2016年6月分別被判囚5年至8年3個月，3人其後上訴獲准發還重審。案件於2021年6月重審期間，法庭命令解散陪審團，其後安排於今年7月再重審案件，被告陳克恩由英國御用大律師Tim Owen代表。

控方案情指，陳克恩及Hao May就中國金匯礦業向UBTL收購旗下一間附屬公司的交易中，包括該附屬公司已完成收購CraFarms Group在新西蘭擁有的牧場，沒有現存或事先協定，但實際上兩人有協議可攤分出售及購買CraFarms Group牧場所得的佣金，陳克恩隱瞞他於收購中有利益關係。

案情續指，3名被告訛稱CraFarms Group牧場所涉及的物業和固定資產，令聯交所因而允許中國金匯礦業就該項收購，發出載有上述虛假陳述的公告與通告，以及藉詐騙使中國金匯礦業及其股東批准該項收購協議。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 串謀詐騙 聯交所

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