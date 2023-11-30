警方入境處荃灣聯合掃黃　月內拘92流鶯　部分已定罪入獄 (17:10)

警方表示，近期發現荃灣區內流鶯問題自疫後復常就變得嚴重，有持旅遊證件的女子到荃灣區從事賣淫活動。荃灣警區和入境處由本月1日起展開「火狼行動」，派出警員「放蛇」，又在街頭賣淫黑點高調巡邏，加強對可疑人士截停搜查。最終合共拘捕92名女子。

另外，警員亦到訪一些曾被用作非法賣淫的單位，在單位外貼出告示，又派通知信提醒業主和租客。荃灣警區行動主任總督察黃碩滔指，如果業主明知而任由單位成為賣淫場所，有機會觸犯《刑事罪行條例》第143條「出租處所以供用作賣淫場所」，最高可被判監7年。

黃碩滔又指，根據香港法例，持香港身份證的性工作者從事「一樓一鳳」並不犯法，但若在公眾地方「拉客」，則干犯了「為不道德目的而唆使他人」罪；至於持雙程證的性工作者來港賣淫，無論有否「拉客」都屬違法，包括干犯「違反逗留條件」罪。被定罪的性工作者服刑後會被遣返內地，如再次入境，入境處人員會詢問她們來港目的，如有可疑會拒絕她們入境。

根據過去幾個月調查，警方沒發現強迫賣淫，亦無跡象顯示涉及集團式操控的街頭賣淫活動。至於荃灣區為何成為賣淫熱點，警方相信與租金相宜有關，根據調查，荃灣區部分劏房月租只需約2000港元，日租低至200港元。而「拉客」熱點以楊屋道街市附近最為嚴重。