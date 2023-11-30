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涉理大「圍魏救趙」案押後下周再訊　部分被告求情冀盡早出獄與家人團聚 (16:51)

2019年11月理大衝突期間，有市民於油尖旺發起「圍魏救趙」行動，警方當晚拘捕213人並控以暴動等罪。其中6男否認暴動罪受審，早前全部被裁定罪成，案件今日（30日）於區院求情，部分被告的代表律師補充陳辭指，他們冀盡早刑滿出獄後與家人團圓或繼續服務社會。法官聽罷辯方陳辭後，將判刑押後至12月6日，其間各被告須還押候判。

6名被告為葉偉成（現28歲，下同）、翁耀揚（30歲）、尹亦慷（27歲）、溫燿輝（28歲）、黃俊輝（22歲）以及姚梓駿（25歲）。同案另外8人早前承認暴動罪，被判囚32至45個月。

法官陳廣池早前裁決指，2019年下旬發生大規模暴動，被告身處香港必然知道政治動蕩事件，「沒有人以為這是嘉年華慶祝大會」。各被告在油麻地封鎖區被截停，搜出生理鹽水等物品，必定不是無辜途人。

辯方就眾被告採納書面求情陳辭及求情信。當中翁耀揚的代表律師補充指，翁自小打工幫忙分擔家庭的經濟重擔，他表示會在獄中努力進修，並渴望盡快刑滿出獄，與未婚妻共諧連理。尹亦慷的代表律師則指，尹在城大求學期間屢獲獎學金，並以社會科學學士甲等榮譽畢業。尹感覺過去4年的時間猶如停頓，不只令親友為他遭遇感難受外，他亦失去見習經理的工作，他冀出獄後能投身社福界服務。

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