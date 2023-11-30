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涉操控未成年少女賣淫　4人承認17罪候判 (16:41)

警方去年瓦解一個操控未成年少女賣淫的集團，集團成員、嫖客等人被拘，並控以導致另一人賣淫、與年齡在16歲以下的女童非法性交等共25罪，案件今（30日）在區院開審。4名被告承認17罪，控方案情指，團伙以2萬元售出其中一名少女的初夜，少女事後僅獲發100元，警方分別在「放蛇」行動和調查其他案件其間揭發事件，被告被捕後稱受人指使、「想搵啲水腳」等。法官押後判刑至明年2月7日，待索取背景、心理等報告，其中2人須還押。

被告為李家良（45歲、地產中介）、鄭嘉華（31歲、助理工程督察）、司徒詠祖（21歲、地盤工人）及女子廖靜雯（33歲、鋼琴老師）。李承認1項非法性交罪、各1項製作及管有兒童色情物品罪。鄭與司徒承認1項共同面對的導致另一人賣淫罪，鄭另獨自承認非法性交、煽惑作嚴重猥褻行為、依靠他人的賣淫收入維生罪等12罪。廖承認1項與鄭共同面對的依靠他人賣淫收入維生罪。其餘8罪存檔法庭。

案情指，案發時15歲女童X於2021年在籃球場認識一名林姓女子，2022年2月X離家出走，居於尖沙咀一酒店，由林支付房租；司徒詠祖與林相識，同年3月，林及司徒向鄭嘉華提供X的個人資料，在女子「波波」牽線下李同意支付2萬元與X性交。X想還錢給林，遂同意3月24日的性交易，李在性交期間拍攝，X事後獲發100元。警方3月28日就一宗爭執案到前述酒店調查，李和司徒隨後被捕，警方在另於李的手機發現159段色情錄像。

案發時15歲的女童Y於2021年在約會應用程式認識鄭，二人開始約會，雙方曾先後4次性交，期間被鄭拍攝下來，涉及15段影片和21張照片。鄭亦會要求Y傳送裸照給他。隨後鄭叫Y成為娼妓，Y曾服務4名客人，首兩次交易獲分發1000元和名牌冒牌飾品作報酬，後兩次交易中，除鄭外亦有「波波」和廖協助安排及陪同Y上房，三人會瓜分共1.3萬元交易得益。

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