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病人氧氣樽閥未開同日不治　涉事3醫護資歷均逾10年續上班　明愛稱未確定責任誰屬 (16:45)

明愛醫院前日（28日）發生嚴重醫療事故，一名79歲眼科男病人由眼科病房轉往深切治療部（ICU）時，氧氣樽氣閥未開啟，至ICU後才發現，病人同日離世。醫管局今交代事件，稱負責運送病人的醫護包括1名眼科醫生及兩名資深護士，3人均有10年以上資歷。被多次問到事件中由誰負責確保氣閥開啟、流程上是否有錯漏，明愛醫院行政總監屈銘伸表示，現時未釐清事件來龍去脈，未能回應責任問題，亦不會確立對錯，涉事醫護現如常上班。九龍西醫院聯網總監羅振邦強調，如經調查後發現有醫護在醫療程序上處理不妥當，會按人事程序處理。

死者原定昨日（29日）接受眼科預約手術，由於本身患有慢性病，故提前入院強化控制；他在28日早晨被發現不太清醒，血壓及血氧下降，醫護為他補充氧氣，其後血氧回升；之後情况再轉差，到早上11時神智不清，獲安排前往ICU，開始運送前血壓及血氧量穩定。他11時10分離開病房，在乘搭升降機期間，醫護發現他血氧飽和度下降，當時已嘗試加大氧氣；至11時15分到逹ICU，醫護才發現氧氣樽氣閥未開啟，為他插喉時發現有嘔吐物，其血液種菌發現兩種與腸道有關的細菌，有細菌入血的情况。羅振邦說，對事件感到十分難過，已向家屬解釋事件，向他們致深切慰問及致歉。

醫管局稱已採取加強措施

瑪嘉烈醫院及仁濟醫院深切治療部主管蘇栩頎稱，運送危重病人到ICU屬團隊合作，病人本身可自行呼吸，但需靠氧氣面罩維持血氧水平。他稱，氧氣樽因有殘留氧氣，有時即使未開啟氣閥，亦會發出氧氣流動的聲音。他又說，開始運送病人至ICU前，醫護須按步驟作出檢查，包括觀察儀器是否運作正常，運送病人期間亦要監察維生指數。

九龍西醫院聯網服務總監(質素及安全)張偉文表示，院方已將個案呈報死因裁判官跟進，將成立根源分析委員會調查事件，並已即時執行多項加強措施，包括在每個氧氣樽上放置提示卡，要求醫護人員向部門主管展示懂得如何運用氧氣樽。他說，醫管局將購入智能氧氣樽，料明年開始使用。

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