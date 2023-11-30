香港設計中心前經理隱瞞利益衝突判授合約　判囚逾4年 (15:51)

趙嘉慧，43歲，香港設計中心前伙伴拓展及市務傳訊經理，早前被裁定四項欺詐及一項企圖欺詐罪成。

案情透露，香港設計中心是公帑資助機構，負責推廣香港的創意及設計思維。該中心要求所有員工，如自身或家屬在與該中心有業務往來的公司或機構擁有財務利益，則必須作出申報。

被告於2019年3月至2020年6月案發期間負責「設計智識周」及「設計營商周」的市場推廣及宣傳，兩個計劃均由公帑資助。她向香港設計中心推薦由服務供應商Party in Haze (PIH)及三頭六臂有限公司(三頭六臂)為該兩個計劃提供服務，涉及四個市場推廣及一個網頁更新項目，合約總值約40萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現PIH由被告兄長註冊，被告丈夫則為三頭六臂主要股東兼董事，而該兩間服務供應商實際上均由被告丈夫營運。

案情透露，被告於案發期間向香港設計中心提交了兩份利益衝突年度申報及五份採購申請表，當中均隱瞞了丈夫在PIH及三頭六臂的直接或間接財務利益。

廉署調查又發現，PIH及三頭六臂分別為上述五個項目的唯一報價者或報價最低的公司。它們獲判授其中四個項目，而餘下一個項目則因相關計劃取消而不獲判授。若香港設計中心知悉被告丈夫在該兩間供應商擁有財務利益，便不會委聘該兩間公司提供服務。