初選案｜辯方結案指「墨落無悔」非協議　控方詮釋「非法手段」缺案例支持 (15:05)

審訊今踏入第117天，資深大律師潘熙代表前公民黨鄭達鴻和社民連梁國雄陳辭，指他們分別和港島及新界東參選人沒達成協議，兩人並無顛覆意圖，故不可能成為串謀計劃的一分子。潘熙稱，有證據顯示「35+」被視作不能達成，《基本法》亦列出如果立法會否決預算案，特首可申請或批出臨時撥款。

法官李運騰關注，即使如此，不代表政權機關不會受到嚴重干擾。潘熙認為不用談得太遠，強調《基本法》反映立法會不具意圖顛覆國家政權；鄭達鴻供稱，表決前會審閱預算案有否拋出橄欖枝，仍有機會投贊成票。

至於不自辯的梁國雄，潘熙引述社民連的文章，重申民主派若在立會過半，議員擁有合法合憲的權力，可利用「全面否決權」發揮制衡作用。李官問及，梁國雄在選舉論壇說不簽宣言是因為覺得它重複「35+」初衷，各人都希望付出貢獻，故沒需要簽，梁自言每年都否決預算案。潘回答，梁因沒全民退休保障而否決，並非與他人協議或旨在顛覆政權。

就昨日法官舉例稱，如他在民事訴訟偏袒朋友判予勝訴，判決可能屬於「非法」，代表人民力量陳志全的大律師馬維騉今早回應指，上述判決可能是不公、會被撤銷，但不至於「非法」。馬提出，有如大律師在審訊未能指出案情，構成違反職責或有違守則，但難以形容其作為是「非法」。馬又特別提到，沒有相關規例限制如何在立法會投票。