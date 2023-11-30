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報稱空運梳打粉實為氯胺酮　海關拘4人 (14:00)

海關破獲一宗以空運販運危險藥物案件，檢獲50公斤氯胺酮（K仔），市值約2400萬元，共拘捕4名男子，包括一名學生。

海關機場科前日（28日）在機場空運貨站根據風險評估，揀選一件由德國抵港報稱俗稱梳打粉的碳酸氫鈉的貨物查驗，檢查兩箱貨物，其間各發現一袋約重25公斤的白色粉末，關員檢查空運文件後，發覺以高昂運輸成本運送50公斤廉價梳打粉十分罕見，認為有可疑，於是詳細檢視兩袋白色粉未，雖然表面顏色及形態與梳打粉相似，但關員使用儀器檢測後，確認為氯胺酮，該批氯胺酮市值約2400萬元。

案件交由海關毒品調查科進一步調查，關員發現收件公司在港並無註冊，與收件地址亦無關係，另發現同一班機另一件貨物亦由相同寄件人寄出，申報內容同為梳打粉，經檢驗亦確定為梳打粉，兩者包裝一模一樣，海關懷疑販賣集團企圖混淆視聽。

關員於同日下午展開監控派遞行動，當日晚上先後在香港仔拘捕3名涉案男子，翌日（29日）凌晨在彩虹再拘獲一名涉案男子，被捕4名男子年齡20至38歲，分別報稱司機、運輸工人、倉務員及學生。調查發現兩名男子先到貨運站簽收貨物，其中一人提貨後，聯同另一男子將貨物運送到香港仔，交給另一名收貨男子。被捕其中3男已共同被控以一項販運危險藥物罪，明日（12月1日）在東區裁判法院提堂，餘下一名被捕男子已獲准保釋候查。

海關毒品調查科調查主任吳子傑指，販毒集團利用多層收貨模式，安排不同人簽收、提貨、運送至最終收貨，企圖增加執法人員追查難度，調查發現其中3人收取數百元至1000元報酬，而被捕報稱學生男子收取一萬元，負責收貨處理貨物。海關會繼續從4人關係及幕後牽涉犯罪團隊深入調查，不排除有更多人被捕。

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