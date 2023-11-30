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城巴料氫能巴士最快明年一月起行駛九龍區　明年引入量產氫巴 (12:22)

城巴今日（30日）為全港首輛氫能巴士及全港首個加氫站舉行啟動禮，城巴預計氫能巴士最快明年1月投入服務，初期將行走九龍區內路線，明年亦會再引入不少於5輛續航力400公里的量產型氫能巴士進航測試。城巴又指，明年會在港島創富道車廠興建第二個加氫站，規模會較現時位於西九龍車廠的加氫站大，且有儲氫功能，儲氫量足以供10至12輛氫能巴士運作一日。

城巴指，首輛氫能巴士為一輛樣板車，巴士設40個企位及79個座位，較同廠電動巴士多6個企位。城巴指，正與廠方設計量產型氫能巴士，儲氫量將增加一倍，能於香港路面行駛達400公里，足以滿足每輛巴士每日的營運需要。城巴又稱，氫能巴士每次加氫需時約10分鐘，對比電能巴士一般充電時間達3小時，氫能巴士快18倍，而且氫氣經化學反應轉化為電能為巴士供電，過程只會排放水，巴士每行走一公里，會排放約一公升的50度水。

本報早前報道，城巴現時氫能巴士零售價800萬，被問到發展氫能的成本會否轉嫁市民，城巴營運及工程總監馮家輝未正面回應，指發展新能源都有成本，相信政府會資助，加上氫能價錢隨技術發展亦會下降。馮又認為氫能發展只屬起步階段，現階段比較不同能源巴士的車價言之尚早。

馮亦未有透露為每輛氫能巴士輸氫的營運成本，又承認現時城巴從指定供應商購入的氫氣當中並沒有綠氫，均為灰氫。城巴解釋，氫能發展在香港仍是起步階段，燃料供應商有限，相信隨著末來氬能發展規模越來越大，有更多營辦商加入市場，屆時會有更多選擇，甚至可以從海外購買綠氫。

特首李家超今日出席啟動禮，他致辭時表示，對首輛氫能巴士落地及成為首批乘客感高興，相信全港的巴士迷亦會相當興奮，期待與氫能巴士打卡。

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