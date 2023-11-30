美眾議院外交事務委員會通過法案研關本港經貿辦　特區政府強烈譴責 (08:30)

特區政府批評，做法完全漠視香港特區在一國兩制下的地位，惡意污衊《港區國安法》，又指香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦在其駐地與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等交流。三個駐美經貿辦順利運作，有利擴大港美不同範疇的務實合作。 特區政府在美國的三個經貿辦將無畏無懼和不偏不倚地推廣香港，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，冀可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面合作。

政府又指，美國在港享有重大經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2849億美元，屬美國全球貿易夥伴中最高，認為若美方藉法案破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業利益。