美眾議院外交事務委員會通過法案研關本港經貿辦　特區政府強烈譴責 (08:30)

美國眾議院外交事務委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，法案提出重新評估香港失去自治地位後，如認為本港經貿辦不應再享有相關特權、例外和豁免，便應關閉。特區政府強烈譴責因個別政治利益而破壞貿易關係的圖謀，批評法案違反事實，以政治目的抹黑並攻擊香港特區駐美經貿辦，及以誤導手法誘使要取消有關經貿辦的特權豁免待遇甚至關閉經貿辦，嚴正促請美方立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。
特區政府批評，做法完全漠視香港特區在一國兩制下的地位，惡意污衊《港區國安法》，又指香港駐華盛頓、紐約和三藩市經貿辦在其駐地與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與美國在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等交流。三個駐美經貿辦順利運作，有利擴大港美不同範疇的務實合作。 特區政府在美國的三個經貿辦將無畏無懼和不偏不倚地推廣香港，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，冀可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面合作。
政府又指，美國在港享有重大經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2849億美元，屬美國全球貿易夥伴中最高，認為若美方藉法案破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業利益。
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