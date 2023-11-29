明愛醫院男病人血氧下降 送ICU始發現氧氣樽氣閥未開 昨午搶救無效離世 (23:32)

院方指該名病人過去曾接受胃潰瘍手術及疝氣手術，亦曾多次因腸阻塞問題入院接受治療。原定於今日（29日）接受眼科預約手術。病人昨早情況轉差，出現血氧飽和度下降情況。醫護人員為病人安排氧氣治療，眼科、外科及深切治療部醫生隨即為病人進行評估及安排所需檢查，懷疑病人有腸阻塞情況。鑑於病人情況持續惡化，醫護團隊決定將病人轉往深切治療部繼續治療。

昨早約11時10分，病人在醫護人員陪同下，由眼科病房轉送往深切治療部，期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員立即嘗試為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降。病人於11時15分抵達深切治療部。醫護人員發現病人使用氧氣樽氣閥運送期間未有開啟，但病人在運抵深切治療部後，已隨即獲安排合適的氧氣供應。醫護人員為病人插喉搶救，惟病人情況持續惡化，於昨午12時50分離世。

院方非常關注事件，已向醫院管理局總辦事處通報，院方將成立根源分析委員會詳細調查事件及檢視病人運送流程。院方已即時執行多項加強措施，以確保所有醫療儀器在運送病人期間運作正常，以避免類似事件再次發生。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

院方對病人離世感到十分難過，已與病人家屬會面及解釋事件，並向家屬致歉及致以深切慰問。院方會與病人家屬保持緊密溝通及盡力提供可行協助。