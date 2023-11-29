旺角假冒醫生為顧客注射美容針　重案組拘負責人及職員 (18:57)

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，涉事為彌敦道655號一間樓上美容院，店內有人冒充醫生，替顧客注射美容針。警方經調查，派出臥底探員喬裝顧客到上址搜證，其後再持搜查令進入處所。行動中，一名36歲姓吳女負責人及34歲姓陳的女職員被捕，她們涉嫌無牌行醫、管有第一部藥物、管有抗生素及行使虛假文書，兩女被蒙頭帶走，警方帶走大批證物。

鍾雅倫稱，店內發現大量Botox藥物、美容針、受法例監管的藥物及毒藥、激光機及假冒醫生購買藥物的單據，而上址檢獲的抗生素相信是用來舒緩由注射肉毒桿菌素後引發的紅腫等病徵之用，從而減少顧客到公立醫院求醫的機會，避免美容院資料被公開。

警方指，檢獲的Botox及其他藥物全部受藥劑業條例所監管的毒藥，需由註冊醫生負責注射，而暫未有資料顯示事件與早前發生醫療事故的美容院有關，而過去一年共有約700至800名顧客曾於涉事診所打針，稍後將聯絡受影響顧客。

記者事後到涉事美容院單位了解，單位內仍有開燈但無人應門。有顧客上門欲購物才得知有人被捕，「星期一whatsapp 佢仲有覆，約咗今日6點上嚟，點知冇人應，記者上埋嚟先知真係呢間（負責人）俾人拉」。

警方指有關針劑或對顧客構成生命危險，強調任何注射程序應由本地註冊醫生執行，呼籲市民應了解負責醫生的全名及資歷，同時查閱香港醫務委員會註冊醫生的名單，如注射後出現任何病徵，例如發燒及不適，宜立即求醫。根據本港法例，無牌行醫最高判監3年。