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智慧零售商落戶數碼港　稱相中本港融通中西 (18:59)

數碼港今（29日）舉行成立20周年慶祝儀式。政府近年積極引進內地重點企業，部分由數碼港引進，包括亞洲最大智慧零售方案供應商「多點」（DMALL）。其國際聯合行政總裁Marcus Spurrell接受本報訪問時表示，香港融通中國及國際文化，因此選擇進駐香港，以助日後拓國際市場。

數碼港近年引進多間重點企業，包括多點DMall、𤩹仞科技、CertiK等，最新社群企業已突破2000間，培育及支持7間獨角獸企業，兩者數量均較5年前多約一倍。業務涵蓋金融科技、智慧生活╱智慧城市、數碼娛樂、第三代互聯網（Web3）等領域；初創累計融資超過375億港元。

Marcus Spurrell接受本報訪問時表示，該公司是內地最大的智慧零售方案供應商，落戶本港後會與牛奶公司旗下的超市及零售商合作，為他們提供數碼銷售方案，包括惠康、Market Place、3hreesixty、萬寧、7-11便利店等。

他表示，現時該公司有約300名員工，其中在港有50人，包括網絡安全、人力支援、研發人員等職位。他又指，公司的總部在北京，現時是內地最大的智慧零售方案供應商，而香港將會成為他們日後發展國際市場的重要基地，他解釋，香港融會中國及國際文化，「是一個極佳的門戶，助業務從內地推廣至海外（is a fantastic gateway to step outside the mainland China and enter the international world）」。

另一家園區公司，主力發展區塊鏈、遊戲化及人工智能的數碼娛樂產業公司Animoca Brands，創辦人兼行政總裁蕭逸向本報表示，香港本身具國際化環境，更易招聘國際化人才，而在港生活及讀書的人亦更易適應國際文化，對其業務發展有促進作用。

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