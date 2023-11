智慧零售商落戶數碼港　稱相中本港融通中西 (18:59)

數碼港近年引進多間重點企業,包括多點DMall、𤩹仞科技、CertiK等,最新社群企業已突破2000間,培育及支持7間獨角獸企業,兩者數量均較5年前多約一倍。業務涵蓋金融科技、智慧生活╱智慧城市、數碼娛樂、第三代互聯網(Web3)等領域;初創累計融資超過375億港元。

Marcus Spurrell接受本報訪問時表示,該公司是內地最大的智慧零售方案供應商,落戶本港後會與牛奶公司旗下的超市及零售商合作,為他們提供數碼銷售方案,包括惠康、Market Place、3hreesixty、萬寧、7-11便利店等。

他表示,現時該公司有約300名員工,其中在港有50人,包括網絡安全、人力支援、研發人員等職位。他又指,公司的總部在北京,現時是內地最大的智慧零售方案供應商,而香港將會成為他們日後發展國際市場的重要基地,他解釋,香港融會中國及國際文化,「是一個極佳的門戶,助業務從內地推廣至海外(is a fantastic gateway to step outside the mainland China and enter the international world)」。

另一家園區公司,主力發展區塊鏈、遊戲化及人工智能的數碼娛樂產業公司Animoca Brands,創辦人兼行政總裁蕭逸向本報表示,香港本身具國際化環境,更易招聘國際化人才,而在港生活及讀書的人亦更易適應國際文化,對其業務發展有促進作用。