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關注組調查指三區近半零售點售「老鼠煙」　質疑增煙稅無助控煙 (17:29)

政府早前上調煙草稅，每包煙稅加至約50元。一項有關零售價低於或不合理貼近煙草稅、俗稱「老鼠煙」的調查發現，北角、九龍城，以及荃灣區有約46%零售點有售「老鼠煙」，平均售價為每包44元，最低價格為荃灣區內的一間報檔，售價為30元一包。關注組指，增加煙草稅無助控煙，反而催旺非法「老鼠煙」，又認為現時已幾近失控狀態，建議政府加強執法。

長遠煙草政策關注組於今年11月在北角、九龍城，以及荃灣區內的90個有出售香煙的零售點，包括士多、生果店和報紙檔等實地調查。結果顯示，三區內有5成零售點，即42個零售點有售「老鼠煙」；當中以荃灣區最為猖獗，61%的調查零售點都有出售「老鼠煙」。

另外，關注組播出兩段錄音指，有商販在顧客打算選購香煙時，積極游說他們轉購「老鼠煙」意圖賺取更高利潤，更有商家提供免費的「老鼠煙」產品予顧客試食。關注組成員徐緣就表示，有士多商販承認「迪寶路」及「摩迪」等品牌以超低價出售，並透過威逼利誘手段，要求商販兜售並游說煙客購。

關注組建議政府先集中資源打擊「老鼠煙」，加強執法，以及盡快落實措施方便識別香煙是否已完稅。關注組召集人盧啟律建議，政府以科技協助識別香煙是否已完稅，例如要求在煙包上印有獨一無二的二維碼，讓執法部門能夠即時掃描並識別未完稅產品，以便打擊犯罪活動。

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