保安局料明年9月提升性罪行查核系統　將分階段擴大機制涵蓋範圍 (17:00)

鄧炳強說，目前查核機制系統每年能處理約6萬宗申請，而香港的總僱員及志願工作者為數龐大，從事相關工作類別的人士相信數以十萬計，在考慮擴大查核範圍時，必須保持審慎，並確保在電子系統設備及警方人手等有足夠的承受能力。

至於會否強制要求僱主或僱員查核，鄧炳強指，當務之急先將查核機制的範圍擴至最大，其後再在適當時候評估是否強制機制，又說立法實施強制機制涉及罰則，必須經過審慎考慮，認為現時屬自願性質的查核機制一直運作暢順，亦已被社會認同，有其靈活性的好處。

民建聯林琳稱有外國會將涉及性侵兒童的人士名單公開，關注警方會否推出同樣做法，鄧炳強說，將個人的刑事紀錄公開需要審慎處理，認為無限制地讓公眾查閱有關資料，會侵犯個人私隱，對有關人士的更生亦非常不利，做法與本港社會整體價值觀未必相符亦不可取，指現時性罪行查核機制已平衡保護兒童風險、個人私隱及更生。