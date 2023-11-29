海關破4宗海路走私香煙案　檢獲值一億元私煙拘7人 (16:52)

據了解，今次破獲的私煙案件分別與內地及東南亞集團有關，當中七成供應本地市場，其餘三成會再轉往海外市場，如東南亞或澳洲、紐西蘭等煙稅較高地區。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，首案發生在11月15日，關員在葵涌貨櫃碼頭鎖定一個台灣抵港、報稱載有塑膠板的40呎貨櫃，移開近櫃門位置的塑膠板後，在櫃內發現930萬未完稅香煙。關員同日在屯門內河碼頭檢查一個由廣州抵港、報稱載有花盃及燈飾的40呎貨櫃，櫃內除了放有大量雜貨，亦被搜出160萬枝私煙。

海關港口及海域科海港及內河貿易組高級督察趙健輝表示，關員亦鎖定兩個由廣州抵港、報稱載有臉盆的40呎海運貨櫃，寄貨人為內地物流公司，與貨品沒有關係，收貨人是本地運輸公司，報稱地址為位置偏遠貨櫃場。至11月23日，關員在屯門內河碼頭檢驗貨櫃，X光影像顯示可疑，最終在兩櫃檢獲550萬枝懷疑私煙，估計市值約2000萬元。

林表示，最後一宗案件涉及由泰國抵港、報稱載有電子零件的40呎貨櫃，關員11月27日在葵涌貨櫃碼頭驗貨，並檢獲1120萬枝懷疑私煙。林稱，集團利用「走馬燈」方式走私香煙，將載有私煙貨櫃經多個自由貿易區轉運，每次轉運後會修改貨物清單，增加或更換貨物內容，報關時虛報貨物內容，並將私煙收在貨櫃深處，以大量雜物作掩飾，企圖減低被發現機會。

林表示，部分檢獲的私煙為海外流行牌子，並有海外健康忠告，不排除會在港重新包裝再轉運，估計當中三成供應海外市場，海關會繼續調查私煙來源及去向。

林稱，海關今年至今檢獲6.5億枝未完稅香煙，市值逾22億，應貨稅值約15億，整體檢獲數量約為去年同期九成，未見明顯增加趨勢。林指，聖誕及新年將至，海關會在這些傳統物流旺季加強打擊私煙，重申走私屬嚴重罪行，最高可被判罰款200萬及監禁7年。