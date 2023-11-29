明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關破4宗海路走私香煙案　檢獲值一億元私煙拘7人 (16:52)

海關過去兩周加強打擊海路走私香煙活動，偵破4宗大型私煙案件，檢獲共約2800萬支懷疑私煙，估計市值約一億元，應課稅值約6900萬元。行動中共拘捕7名年齡介乎34歲至63歲的男子，分別為收貨人、收貨公司東主及物流司機，另有5個懷疑涉案貨櫃被扣查。

據了解，今次破獲的私煙案件分別與內地及東南亞集團有關，當中七成供應本地市場，其餘三成會再轉往海外市場，如東南亞或澳洲、紐西蘭等煙稅較高地區。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，首案發生在11月15日，關員在葵涌貨櫃碼頭鎖定一個台灣抵港、報稱載有塑膠板的40呎貨櫃，移開近櫃門位置的塑膠板後，在櫃內發現930萬未完稅香煙。關員同日在屯門內河碼頭檢查一個由廣州抵港、報稱載有花盃及燈飾的40呎貨櫃，櫃內除了放有大量雜貨，亦被搜出160萬枝私煙。

海關港口及海域科海港及內河貿易組高級督察趙健輝表示，關員亦鎖定兩個由廣州抵港、報稱載有臉盆的40呎海運貨櫃，寄貨人為內地物流公司，與貨品沒有關係，收貨人是本地運輸公司，報稱地址為位置偏遠貨櫃場。至11月23日，關員在屯門內河碼頭檢驗貨櫃，X光影像顯示可疑，最終在兩櫃檢獲550萬枝懷疑私煙，估計市值約2000萬元。

林表示，最後一宗案件涉及由泰國抵港、報稱載有電子零件的40呎貨櫃，關員11月27日在葵涌貨櫃碼頭驗貨，並檢獲1120萬枝懷疑私煙。林稱，集團利用「走馬燈」方式走私香煙，將載有私煙貨櫃經多個自由貿易區轉運，每次轉運後會修改貨物清單，增加或更換貨物內容，報關時虛報貨物內容，並將私煙收在貨櫃深處，以大量雜物作掩飾，企圖減低被發現機會。

林表示，部分檢獲的私煙為海外流行牌子，並有海外健康忠告，不排除會在港重新包裝再轉運，估計當中三成供應海外市場，海關會繼續調查私煙來源及去向。

林稱，海關今年至今檢獲6.5億枝未完稅香煙，市值逾22億，應貨稅值約15億，整體檢獲數量約為去年同期九成，未見明顯增加趨勢。林指，聖誕及新年將至，海關會在這些傳統物流旺季加強打擊私煙，重申走私屬嚴重罪行，最高可被判罰款200萬及監禁7年。

相關字詞﹕編輯推介 私煙

上 / 下一篇新聞