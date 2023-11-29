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3人涉向警察體育遊樂會擲汽油彈罪成候判 (16:54)

太子警察體育遊樂會2020年12月1日遭人投擲9枚汽油彈，警方一輛停泊上址的運送物資貨車遭焚毁。3名涉案男子否認一項縱火罪，今（29日）均在區院被裁定罪成。法官指有被告招認下交代犯案過程，包括行走路線及如何投擲汽油彈，法庭亦能從所有閉路電視片段肯定觀看他們的衣服、步姿等並確定身分，證實參與犯案。案件暫定12月13日判刑，法庭會為3人索取背景報告，另替案發時16歲的男生索取教導所報告，但明言案情嚴重，很大可能不會判入教導所。

3名被告依次為售貨員徐君浩（案發時23歲、下同）、報稱無業的馬富善（22歲）及羅康淳（16歲）。據控方案情，各處閉路電視拍攝到3名被告曾在通菜街一唐樓集合再步往涉案地點犯案，然後一同逃至馬鞍山。首被告警誡下承認犯案，指出其行走路線和如何投汽油彈。警方其後在唐樓天台梯間檢獲易燃物品和玻璃樽，亦發現次被告和第3被告的DNA和掌紋。

首被告爭議招認及案件重組的自願性，作供指同年12月18日下樓時突遭4名便衣警帶上警車和脫下他眼鏡，叫他寫聲明和簽署，但被告看不清楚，曾被警員批踭和打胸口，又稱「嗱嗱聲搞掂，保釋快啲」。隨後進入單位蒐證時，警長掌摑他說若不認，「老竇老母、藥房老細、裏面3個（室友），全部48小時」；警員另在警署打他胸口。被告擔憂若不配合警方待遇會更差。其餘兩名被告質疑身分難以辨認。

法官姚勳智在判辭分析指，首被告的證供多處矛盾和出現差異，例如就哪一名警員對他說了哪些話有不同版本；辯方亦指重組案情的過程中有警員引導，但法官觀看片段後認為是被告自行回應，並非有預設路線，故不接納其證供。至於餘下2名被告，考慮警方找出DNA及掌紋等環境證供，可確定二人當日干犯縱火，3人因此罪成。

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