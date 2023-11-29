3人涉向警察體育遊樂會擲汽油彈罪成候判 (16:54)

3名被告依次為售貨員徐君浩（案發時23歲、下同）、報稱無業的馬富善（22歲）及羅康淳（16歲）。據控方案情，各處閉路電視拍攝到3名被告曾在通菜街一唐樓集合再步往涉案地點犯案，然後一同逃至馬鞍山。首被告警誡下承認犯案，指出其行走路線和如何投汽油彈。警方其後在唐樓天台梯間檢獲易燃物品和玻璃樽，亦發現次被告和第3被告的DNA和掌紋。

首被告爭議招認及案件重組的自願性，作供指同年12月18日下樓時突遭4名便衣警帶上警車和脫下他眼鏡，叫他寫聲明和簽署，但被告看不清楚，曾被警員批踭和打胸口，又稱「嗱嗱聲搞掂，保釋快啲」。隨後進入單位蒐證時，警長掌摑他說若不認，「老竇老母、藥房老細、裏面3個（室友），全部48小時」；警員另在警署打他胸口。被告擔憂若不配合警方待遇會更差。其餘兩名被告質疑身分難以辨認。

法官姚勳智在判辭分析指，首被告的證供多處矛盾和出現差異，例如就哪一名警員對他說了哪些話有不同版本；辯方亦指重組案情的過程中有警員引導，但法官觀看片段後認為是被告自行回應，並非有預設路線，故不接納其證供。至於餘下2名被告，考慮警方找出DNA及掌紋等環境證供，可確定二人當日干犯縱火，3人因此罪成。