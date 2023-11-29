消防處放寬入職視力及體能要求　戴眼鏡者可投考 (16:07)

于文陽說，截至今年11月初，現時消防員及救護員整體空缺率約為3%，以消防隊長（行動）最嚴重，缺約90人、消防員則缺120名；救護主任空缺10名、救護員缺約60名。他相信，調整測試要求可吸引有能力的人士報考，但現時無意調整語文能力要求。

現時投考消防隊長須完成兩部分視力測試，包括在不戴眼鏡下，在6米的距離後以單眼指示視力測試圖第5行的字型方向，並用雙眼讀出第6行字型方向；經調整後，他們須在不戴眼鏡下，單眼指示第4行字型方向，並可以配戴眼鏡指示第6行的字型方向，必須通過兩部分方為合格。

于文陽說，可以用單眼看清視力測試圖第4行字型的人士，眼睛接近正常視力，即使有近視，近視度數約150至200度，在出現突發情况、未能配戴眼鏡的情况下亦可進行拯救工作，又稱不會大幅放寬要求至有很高度數的近視亦可成功投考。他說，消防員進入火場使用的呼吸器面罩或在潛水時使用的全面罩均可加設眼鏡，有防霧功能，不會影響救援。

體能測試方面，各項測試項目的測試時限由60秒放寬至90秒，消防職系投考者普遍覺得較有挑戰性的項目包括引體上升，由須做3次改為只須作出一次、或3次傾斜引體上升；雙槓雙臂屈伸由須做9次減至5次；掌上壓由32次減至28次。