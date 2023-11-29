政府削年度經常開支1%　孫玉菡：不影響綜援長生津等援助 (16:39)

社福界議員狄志遠關注計劃下各界實際被削減的撥款金額。他書面質詢指，政府削減1%經常開支後，164‍間接受整筆撥款津助的非政府機構平均被削減近122‍萬元津助，已嚴重影響機構運作。孫玉菡答覆指，2022至23年度社福界因節流計劃所減省的開支約為2.8億元，但同時政府2022至23年度在社會福利方面的開支預算增加約90億元。他表示，政府實施節流計劃時並無減少社會福利保障制度下的現金援助，包括綜援及公共福利金計劃如高齡津貼等，而部分開支項目，例如寄養家庭津貼、津助服務單位的租金及差餉、短期食物援助服務的食物開支等亦獲得豁免。

孫玉菡指，在整筆撥款制度下，受資助機構應靈活調撥資源。他指政府會利用計劃所節省的資源重新調配，並將在2024至25財政年度投放額外資源推展新的社會福利服務和改善現有服務，包括早前《施政報告》所宣布的各項社會福利新措施。

教育界方面，孫指教育局內部全數承擔了所需削減的金額，而該年度給予中小學的資助金額，仍會按既定機制釐定，並沒有因應節流措施而扣減。至於醫療衞生方面，他指政府會根據推算的服務需求增加經常撥款予醫管局。他表示本年度向醫管局提供的經常撥款為904億元，相對2017至18年度增加逾6成，當中75億元用作支援醫管局應對2019冠狀病毒病疫情。