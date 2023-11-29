22%受訪長者有輕度認知障礙　四成照顧者壓力中等至嚴重　中大促提供個人化社區服務 (16:37)

中大於2019年6月至今年1月訪問4368名社區長者及503名院舍長者，發現22%社區長者有輕度認知障礙，7.4%有認知障礙症；24%院舍長者有輕度認知障礙，69%有認知障礙症。調查亦發現，14%長者有抑鬱和焦慮徵狀，8.6%屬於抑鬱和焦慮症，亦有5.3%稱過去一周失去對生命的希望。

林翠華表示，認知障礙實際是多種疾病，中風、腦瘤等亦可造成認知障礙，如輕度認知障礙者及早介入治療，可減低演變成認知障礙症的機會。照顧者方面，她說研究顯示照顧者抑鬱和焦慮風險，較一般長者高2至4倍，建議社署為他們提供個人化、多樣的社區服務，例如多元化的日間中心服務等。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍提到，政府很快將推出精神健康支援熱線，號碼很簡單易記，希望做到「可即時想起的救命專線」，提供即時情緒支援，如有需要亦會轉介其他服務，又稱美國有類似熱線，推出後成效顯著。