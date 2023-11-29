明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

四分一受訪學童過去一年內出現精神疾病　學者指精神、學業及家庭壓力千絲萬縷促正視 (16:31)

近月學童自殺情况響起警號，中大醫學院一項6至17歲兒童及青少年精神健康調查發現，約四分之一學童過去一年出現精神疾病，3.9%曾有自殺念頭，更分別有1.9%及1.1%曾有自殺計劃或嘗試自殺。醫衛局精神健康諮詢委員會委員、中大學者熊思方形容，自殺只是「冰山尖端」，下層還有千絲萬縷的精神健康、學業壓力及家庭關係等問題須解決，以免學童「有問題不求助，跳了你先知」。諮委會主席黃仁龍形容本港教育制度「一個考試定生死」，促反思如何令學童成功標準多樣化，並期望學校將精神健康放首位，將追進度等其他事項放輕。

中大醫學院受前食衛局委託，於2019年1月至今年6月30日，招募126間不同地區及辦學模式學校的約6000名學童及家長，進行單對單臨牀面談及問卷調查等，涵蓋全部逾31種精神疾病，結果顯示24.4%學童過去一年出現精神疾病，主要為專注力不足或過度活躍症（10.2%）、對立性反抗症和品行障礙（8.8%）、焦慮症（6.1%）和抑鬱症（5.4%），11%學童更有多於一種精神病。

若將數據按時期劃分，新冠疫情前（2019年1月至2020年2月底）學童患病比例為20.9%，至疫情爆發初期至中段（2020年3月至2022年5月底）則增至25.7%，疫情末段（2022年6月至今年6月底）則稍回落至22%。

自殺方面，調查發現3.9%學童曾有自殺念頭，分別有1.9%及1.1%曾有自殺計劃或嘗試自殺；中學生情况更嚴峻，8.4%曾有自殺念頭，曾有自殺計劃或曾嘗試自殺亦分別有3.8%及2.3%。調查亦發現，28.2%華裔家長不認為子女精神健康問題是問題，非華裔家長更達80.1%；在認同或能識別子女精神問題的家長中，40.1%華裔家長會求助，非華裔求助率則僅8.9%。

中大醫學院精神科學系名譽臨床教授熊思方說，以往研究顯示過半精神疾病患者，早於14歲前已出現徵狀；有焦慮或抑鬱症病史的成人中，8成於20歲前已有病徵。他認為學童自殺只是冰山尖端，社會不應只聚焦尖端，政府必須在底層多做功夫，包括教育、家庭支援及青少年服務等，如有問題應及早介入，亦要克服求助障礙，在各層次入手間接解決問題。

中大心理學系教授梁永亮稱，學童精神病大多屬早期或輕微，較難被察覺，又稱患有過度活躍或自閉症的學童傾向會衍生其他情緒疾病，原因是他們「知道自己不能專注，讀書一定不好，（所以）久不久就會焦慮」。

黃仁龍促增加對家庭支援　中大教授倡提供足夠專業人士

諮委會主席黃仁龍說，政府當局已很着緊處理近日學童自殺現象，諮委會亦積極提供意見。他稱研究未涵蓋近期開學後情况，但反映學童精神健康本來已積存很多問題，自己近日與不同學校溝通，發現學校很努力追趕復常步伐和進度，學生卻不能適應，加上其他家庭和經濟等問題，容易令學童「一時想不通」輕生。

被問教育局近日推出的三層應急機制成效，黃仁龍說，教師是接觸學生第一線，但教師本身已有龐大壓力，政府長遠須提供充足資源和設立機制，確保教師精神健康，令他們有能力發揮前線角色。他亦稱三層機制忽略家庭支援，建議在識別高危學童後，增加對家庭支援。

中大醫學院精神科學系教授陳秀雯認為，教師負責識別高危學生是合理做法，但不應該將所有責任推卸予教師身上，認為政府有責任統籌及提供足夠資源，包括為學校提供專業人士如社工、輔導員及臨牀心理學家等。

相關字詞﹕編輯推介 精神健康

上 / 下一篇新聞