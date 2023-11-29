四分一受訪學童過去一年內出現精神疾病　學者指精神、學業及家庭壓力千絲萬縷促正視 (16:31)

中大醫學院受前食衛局委託，於2019年1月至今年6月30日，招募126間不同地區及辦學模式學校的約6000名學童及家長，進行單對單臨牀面談及問卷調查等，涵蓋全部逾31種精神疾病，結果顯示24.4%學童過去一年出現精神疾病，主要為專注力不足或過度活躍症（10.2%）、對立性反抗症和品行障礙（8.8%）、焦慮症（6.1%）和抑鬱症（5.4%），11%學童更有多於一種精神病。

若將數據按時期劃分，新冠疫情前（2019年1月至2020年2月底）學童患病比例為20.9%，至疫情爆發初期至中段（2020年3月至2022年5月底）則增至25.7%，疫情末段（2022年6月至今年6月底）則稍回落至22%。

自殺方面，調查發現3.9%學童曾有自殺念頭，分別有1.9%及1.1%曾有自殺計劃或嘗試自殺；中學生情况更嚴峻，8.4%曾有自殺念頭，曾有自殺計劃或曾嘗試自殺亦分別有3.8%及2.3%。調查亦發現，28.2%華裔家長不認為子女精神健康問題是問題，非華裔家長更達80.1%；在認同或能識別子女精神問題的家長中，40.1%華裔家長會求助，非華裔求助率則僅8.9%。

中大醫學院精神科學系名譽臨床教授熊思方說，以往研究顯示過半精神疾病患者，早於14歲前已出現徵狀；有焦慮或抑鬱症病史的成人中，8成於20歲前已有病徵。他認為學童自殺只是冰山尖端，社會不應只聚焦尖端，政府必須在底層多做功夫，包括教育、家庭支援及青少年服務等，如有問題應及早介入，亦要克服求助障礙，在各層次入手間接解決問題。

中大心理學系教授梁永亮稱，學童精神病大多屬早期或輕微，較難被察覺，又稱患有過度活躍或自閉症的學童傾向會衍生其他情緒疾病，原因是他們「知道自己不能專注，讀書一定不好，（所以）久不久就會焦慮」。

黃仁龍促增加對家庭支援 中大教授倡提供足夠專業人士

諮委會主席黃仁龍說，政府當局已很着緊處理近日學童自殺現象，諮委會亦積極提供意見。他稱研究未涵蓋近期開學後情况，但反映學童精神健康本來已積存很多問題，自己近日與不同學校溝通，發現學校很努力追趕復常步伐和進度，學生卻不能適應，加上其他家庭和經濟等問題，容易令學童「一時想不通」輕生。

被問教育局近日推出的三層應急機制成效，黃仁龍說，教師是接觸學生第一線，但教師本身已有龐大壓力，政府長遠須提供充足資源和設立機制，確保教師精神健康，令他們有能力發揮前線角色。他亦稱三層機制忽略家庭支援，建議在識別高危學童後，增加對家庭支援。

中大醫學院精神科學系教授陳秀雯認為，教師負責識別高危學生是合理做法，但不應該將所有責任推卸予教師身上，認為政府有責任統籌及提供足夠資源，包括為學校提供專業人士如社工、輔導員及臨牀心理學家等。