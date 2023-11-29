涉以易拉架「私了」企圖施襲醉漢　女子罪成囚5年半 (16:11)

法官郭啟安判刑指，被告李茵茵（53歲）與至少10人包圍兩名事主，屬夥同犯案，其間用拳頭、棒狀物體等施襲。縱然犯案時間不算長，但二人被襲至頭破血流時仍無停止，被告更從地上拾起一個破損的易拉架，擊中其中一名事主的背部，或引起漣漪效應。該事主事後腦出血和腫脹，需進行開顱手術。

法官接納事件無預謀，惟不同意辯方指可視為減刑因素，並以5年和4年半為兩項傷人罪的量刑起點，暴動罪而言，考慮被告使用的易拉架已破損和隨地拾起，殺傷力相對低，但被告的確參與施襲，直接破壞社會安寧，量刑起點為5年3個月。

被告於警方上門搜查時拒絕讓對方入屋，擾攘數分鐘才開門，其間將當天穿戴的運動鞋從高處扔落樓，試圖毀滅證據，對司法公正構成影響，尤其本案無直接證據指向被告的身分。意圖妨礙司法公正應處8個月監禁，被告4罪的總刑期須囚5年半。