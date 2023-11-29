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涉以易拉架「私了」企圖施襲醉漢　女子罪成囚5年半 (16:11)

2019年9月21日，元朗有巿民聚集紀念7．21事件發生兩個月，其間兩名醉漢企圖襲擊途人而被「私了」。中年婦以易拉架打醉漢，並在警方上門拘捕時棄置證物，她早前被裁定2項有意圖而傷人、1項暴動及1項意圖妨礙司法公正罪罪成。區院法官今（29日）判刑指，雖然兩名事主曾挑釁在場人士的情緒，但無論言論如何激烈火爆、不堪入耳，施襲者的行為都不可能合法，如同「滅聲」的私了不為法庭所容許，4罪終判被告入獄5年半。

法官郭啟安判刑指，被告李茵茵（53歲）與至少10人包圍兩名事主，屬夥同犯案，其間用拳頭、棒狀物體等施襲。縱然犯案時間不算長，但二人被襲至頭破血流時仍無停止，被告更從地上拾起一個破損的易拉架，擊中其中一名事主的背部，或引起漣漪效應。該事主事後腦出血和腫脹，需進行開顱手術。

法官接納事件無預謀，惟不同意辯方指可視為減刑因素，並以5年和4年半為兩項傷人罪的量刑起點，暴動罪而言，考慮被告使用的易拉架已破損和隨地拾起，殺傷力相對低，但被告的確參與施襲，直接破壞社會安寧，量刑起點為5年3個月。

被告於警方上門搜查時拒絕讓對方入屋，擾攘數分鐘才開門，其間將當天穿戴的運動鞋從高處扔落樓，試圖毀滅證據，對司法公正構成影響，尤其本案無直接證據指向被告的身分。意圖妨礙司法公正應處8個月監禁，被告4罪的總刑期須囚5年半。

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