明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案料約3至4個月後裁決　控方：不宜狹窄詮釋國安法「非法手段」條文　辯方：「35+」為爭雙普選 (18:28)

「35+」初選案的16名被告否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，案件步入結案階段，控辯雙方今（29日）作口頭結案陳辭。控方主張國安法原意是打擊任何危害國安的行為，並非限於使用武力；法庭不可以狹窄詮釋控罪的定義，否則有違立法原意。法官預料聽取結案陳辭後，將押後約3至4個月後裁決。辯方則指，「35+」計劃為了爭取雙普選，被告吳政亨和余慧明無意顛覆政權，而是基於雙普旗的莊嚴承諾，從而追求落實。

國安法第22條列明，任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者「其他非法手段」，旨在顛覆國家政權的行為即屬犯罪。控方律政司副刑事檢控專員萬德豪表示，從條文可見，顛覆國家政權罪衍生兩個類別，其一為武力相關手段，其二為「其他非法手段」。萬表示，全國人大常委會訂立國安法，旨在防範和懲治危害國安行為，法庭不可以狹窄詮釋「其他非法手段」的定義。

萬德豪表示，顛覆政權罪牽涉政治制度和政府運作，「過往我們認為使用武力就是革命……如今，使用武力可能並非必要」，因為廿一世紀催生社交媒體，社會亦容易出現針對政府的謠言，採取武力手段並非顛覆政權的必要條件。

控方完成陳辭後，輪到辯方逐一陳辭。辯方大律師石書銘表示，被告吳政亨不是初選參加者，亦沒有參與任何協調會議；假設將控方案情推到最高，可以說他和戴耀廷對初選重要性的意見一致，但和各人當選後否決財案沒有關係。石表示，吳曾在WhatsApp向戴提議初選票站使用iPad，看似一個「熱心的助手」，戴則不太理會，故兩人關係沒有控方指稱般親密，吳顯示沒有參與組織初選。

石書銘又指，余慧明代表衛生服務界出選，同樣沒有參與任何協調會議；雖然她表明「五大訴求」不獲回應就會否決財案，但她沒有和地方選區的參選人溝通，不知道當選後會不會否決財案。石強調，余慧明以五大訴求為考慮財案的標準，但政府會否回應訴求仍是未知，余看來是「幼稚」的政治新人，但她供稱以財案為談判策略，無差別否決並非其底線，應予脫罪。

石書銘亦強調，案發時香港已經回歸中國23年，控方證人區諾軒認同「35+」計劃為了爭取雙普選，這亦是《基本法》所許下承諾。石書銘力陳，吳政亨和余慧明無意顛覆政權，他們基於這個香港回歸時的莊嚴承諾，相信香港的法律制度和憲制秩序，從而追求落實承諾。

辯方大律師沈士文陳辭指，均來自民主黨的黃碧雲和林卓廷僅是參加初選，政綱沒提及否決預算案。法官李運騰關注，黃碧雲在選舉論壇表明否決預算案，沈回應指，身為傳統民主派的黃碧雲在論壇上被激進參選人「逼埋牆角」，她面臨壓力下稱會在有需要的時候，才運用《基本法》憲制賦予的權力，而非無差別否決預算案。沈重申立場，指本案「非法手段」必須屬於刑事罪行。

大律師張耀良指，雖然楊雪盈初選落敗後參選立法會選舉，但她不是受他人指派代為出選的「靈童」，她獨立行事，沒與他人達成協議，不關心否決預算案，反而著重爭取撥款。張認為，法庭亦不應依賴從她電腦搜出、沒公開的辯論筆記指證她。

對於何啟明沒有好像認罪的岑子杰般明言反對運用否決權，大律師阮偉明反駁稱，沉默不等於支持。李官提出，何啟明曾經說「公帑絕不能有一絲一毫落入惡貫滿盈的警隊手上」，否決不是策略問題，而是立場。阮偉明解釋，何啟明不是否決任何撥款，而是反對撥款增加警方裝備；他可選擇如何表決。辯方代表明（29日）續陳辭。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞