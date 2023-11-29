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初選案今起結案陳詞　料約3至4個月裁決 (16:03)

「35+」初選案的16名被告否認《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，案件步入結案階段，控辯雙方今（29日）作口頭結案陳辭。控方主張國安法原意是打擊任何危害國安的行為，並非限於使用武力；法庭不可以狹窄詮釋控罪的定義，否則有違立法原意。法官預料聽取結案陳辭後，將押後約3至4個月後裁決。

國安法第22條列明，任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者「其他非法手段」，旨在顛覆國家政權行為即屬犯罪。控方律政司副刑事檢控專員萬德豪表示，從條文可見，顛覆國家政權罪衍生兩個類別，其一為武力相關手段，其二為「其他非法手段」。萬表示，全國人大常委會訂立國安法，旨在防範和懲治危害國安行為，法庭不可以狹窄詮釋「其他非法手段」的定義。

萬德豪表示，顛覆政權罪牽涉政治制度和政府運作，「過往我們認為使用武力就是革命……如今，使用武力可能並非必要」，因為廿一世紀催生社交媒體，社會亦容易出現針對政府的謠言，採取武力手段並非顛覆政權的必要條件。

控方完成陳辭後，輪到辯方逐一陳辭。辯方大律師石書銘表示，被告吳政亨不是初選參加者，亦沒有參與任何協調會議；假設將控方案情推到最高，可以說他和戴耀廷對初選重要性的意見一致，但和各人當選後否決財案沒有關係。石表示，吳曾在WhatsApp向戴提議初選票站使用iPad，看似一個「熱心的助手」，戴則不太理會，故兩人關係沒有控方指稱般親密，吳顯示沒有參與組織初選。

石書銘又指，余慧明代表衛生服務界出選，同樣沒有參與任何協調會議；雖然她表明「五大訴求」不獲回應就會否決財案，但她沒有和地方選區的參選人溝通，不知道當選後會不會否決財案。石強調，余慧明以五大訴求為考慮財案的標準，但政府會否回應訴求仍是未知，余看來是「幼稚」的政治新人，但她供稱以財案為談判策略，無差別否決並非其底線，應予脫罪。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選案 港區國安法

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