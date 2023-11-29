26歲男涉在機場身穿煽動字句衣服被捕　據悉被告上衣有「光時」字眼 (16:02)

被告諸啟邦（26歲）報稱無業，被控於今年11月27日在香港穿著一件印有陳述的上衣，和公開展示該等陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特區政府，或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告另被控於同日在香港國際機場登機閘口編號205或其附近，無合法辯解而管有煽動刊物，即3幅印有陳述的旗幟和一件上衣，具引起憎恨或藐視中央及或香港政府。被告亦被控同日同地管有屬於女子廖小麗的身分證。

控方申請將案件押後，以調查被告的手機和社交媒體帳戶，考慮會否涉及其他控罪。據了解，被告涉穿上有「光時」和「港獨」字眼的上衣，另被搜出行李有光時旗幟。

警方前日（27日）下午接獲報案，指一名男子在香港國際機場涉嫌穿上有煽動字句衣服。警員趕赴現場，並於該名男子的隨身物品中再搜出印有煽動字句的旗幟和衣物，以及一張他人身份證。經調查後，警方拘捕該名男子，涉嫌「管有他人身份證」及違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁兩年。