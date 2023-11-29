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男子等白車失救　警方消防稱已不斷引入科技助定位 (13:43)

六旬裝修工程判頭6年前報「999」求助，未能說出準確位置及錯誤指接近太子區，但有提供身旁建材店名字的線索。救護車到太子砵蘭街尋人不果便收隊，兩小時後他被發現倒斃旺角砵蘭街上。死因研訊今日（29日）作結案陳辭，家屬直指「事件最心痛喺，爸爸唔知講咗店名喺幫唔到定位」，認為警方及消防需要加強培訓通訊員，因他們工作能影響後續救援行動；警方及消防的代表指，當局近年已不斷引進科技以協助定位報案人。死因裁判官將研訊押至明日以引導陪審團。

事主為賴志超死於2017年6月16日，終年65歲。警務處及消防處並列為與案有利害關係人士。早前法醫證供指，事主死於支氣管肺炎。

事主長女賴曉晴陳辭指，前警方通訊員陳燕芳接聽事主求助後，錯判事主狀態清醒及沒有將個案通報上司，但事主當日對話錄音中，他表示感覺無法呼吸、頭暈；救護車搜尋不果後，沒有要求警方幫忙搜索事主，但由警員搜索才是有效辦法。賴形容最心痛的是，原來事主不知道說出附近店名亦無助當局定位，並認為通訊員處事應「行多步，諗多步」。

警方及消防的代表指，2017年警方及消防的通訊員均使用封閉式電腦系統，使用由地政總署制定的電子地圖，並指如果當局採用公開、能夠任意增減的網絡資訊，或依賴私人伺服器，會令當局電腦系統的安全及可靠大減。事後警方及消防不斷優化及引進科技，例如向值班通訊員提供可上網的平板電腦、將進階手機定位系統引入通訊員常規訓練等。

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