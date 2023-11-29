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審計報告｜回收基金部分申請處理時間偏長　發放撥款遲　申請被拒率達51% (13:19)

政府於2015年推出10億元回收基金，協助回收業提高作業能力和效率，截至今年3月，共收到3865宗申請，當中2596宗申請獲批，獲批資助額為8.55億元。審計報告發現，部分申請的處理時間偏長，截至今年3月，環保署已處理的申請共有3222宗，其中506宗申請的處理時間逾180天，介乎181至608天不等，另亦發現部分申請被拒比率偏高，有626宗申請被拒，當中企業資助計劃、行業支援計劃等申請被拒比率特別高，介乎41%至51%不等。

環保署回應回收基金申請被拒率偏高時指，申請被拒的主要理由包括，申請者在多番要求下仍未能提供足夠資料以作評估、申請者的建議項目超出回收基金範疇、以及建議項目並不可行或不符合成本效益等。

審計報告指，基金秘書處在2020年1月引入發放撥款的期限，即秘書處完成所需的資料核實程序後，須在14個曆日內向獲資助者發放撥款的期限，惟當局未能在期限內發放撥款予部分獲資助者，在2020年1月至今年3月期間，秘書處共處理289宗撥款發放申請，當中50宗申請在秘書處在完成資料核實程序後的15至60天才發放。

審計報告亦發現，回收基金諮詢委員會在2019年1月至今年6月期間，共舉行19次委員會會議，惟當中有15次的會議記錄擬稿，在會議日期後6.9至14周才發出，未能達到在會議日期後6周內發出的目標。

審計署建議，當局應採取措施，確保按內部期限處理申請，盡早完成處理申請，包括密切監察申請進度，並主動跟進申請者的情况。另又建議局應編製定期管理報告，顯示獲批項目的獲資助者提交項目成果報告的狀况，以及就逾期個案採取的跟進行動，以作監察之用。環境保護署長回覆審計署表示同意有關建議。

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