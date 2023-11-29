提免遣返聲請男子涉強姦案服刑後獲批人身保護令　上訴庭今撤銷 (13:12)

上訴方為律政司，答辯人是43歲西非男子Johnson Benjamin，他在2012年以旅客身份來港，他因逾期逗留被捕後提出免遣返聲請，獲准擔保留港。2014年他與本港女子結婚，兩人育有一子。他在2015年在妻子留院分娩時強姦妻子的友人，經審訊後被陪審團裁定罪成，判監10年。他在2022年刑滿出獄後，入境處一直根據《入境條例》羈留他，待處理免遣返聲請。在聲請和上訴遭拒後，他入稟申請人身保護令，法官高浩文今年6月批准其申請，下令入境處釋放他。

律政司一方陳辭指，答辯人Benjamin在免遣返聲請上訴期間需要羈留，亦曾撤回申請後再提出申請，導致延誤。在其聲請遭拒後，入境處需時處理其證件問題，以遣返他回國，惟答辯人沒有配合入境處，阻礙入境處遣返他，故認為其長時間羈留是答辯人「自己造成的（self-induced）」。律政司一方亦強調答辯人的重犯及潛逃風險高。

答辯方則反駁，入境處不能永遠羈留一個人，不論答辯人的重犯或潛逃風險有多高，在羈留某段時間後，亦會成為不合法羈留，原審法官已經考慮過上述風險，最終仍批出人身保護令，而答辯人一直有準時報到，不曾潛逃；答辯方亦質疑答辯人不能拒絕被遣返，並不存在因他不合作而延誤遣返的問題。