巴士公司今年首半年脫班率2.7%　新巴合併前表現最差 (13:01)

運輸及物流局長林世雄今（29日）書面答覆工聯會議員陸頌雄時，交代今年1月至6月各專營巴士的整體脫班率，其中新巴的脫班率為4.5%、九巴脫班率為2.6%、城巴脫班率（香港島及過海巴士網絡專營權）為2.4%；龍運巴的脫班率為2.1%。

巴士服務不穩定的情況大致可歸納為「脫班」和「班次不準」兩類。「脫班」是指營辦商沒有開出訂定班次；而「班次不準」（包括提早和延誤）則指營辦商有開出訂定班次，但班次早於或遲於訂定時間開出（註一）。巴士服務不穩定的成因眾多，有些屬於營辦商控制範圍以內的因素，例如車程時間、車輛故障或不足、人手調配；有些則屬於營辦商難以控制的情況，例如惡劣天氣、交通擠塞或突發路面事故。

當局指，「脫班」是指營辦商沒有開出訂定班次，「班次不準」則屬營辦商有開出訂定班次，但班次早於或遲於訂定時間開出。當局認為「脫班」對乘客影響較大，運輸署評估專營巴士服務穩定性時，亦會以「脫班率」作為主要指標。而「班次不準」一般因行車時間不穩引起，對乘客的影響不同，運輸署未有為「班次不準」計算比率，但署方會監察班次準時及行車時間的數據，如發現「班次不準」情况持續，運輸署會與專營巴士營辦商跟進。

林世雄指，政府處理專營巴士營辦商加價申請時，會考慮脫班情況。他表示相關專營巴士營辦商在接獲提示信、勸喻信或警告信後，一般均會積極和認真跟進、改善問題。他指，各營辦商於過往數年增設實時到站資訊系統，有助乘客掌握巴士班次和到站時間。