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審計報告批中大部分招標工作欠妥　便利店賣食物　餐廳接待外人　書店賣玩具均屬違規 (12:37)

審計報告審視香港中文大學由外間機構營運的校園設施，發現有部分招標工作並無完全依循招標程序，而公開招標的競爭程度有限，建議中大採取措施確保招標工作符合規定，亦要加強招標宣傳。報告又指，有中大餐廳向非中大學生或教職員提供食堂及外送食物服務，部分在無領有許可證下售賣受限制食物，亦有餐廳提供「不屬餐飲業者通常業務的業務」，例如租借充電器，又指便利店違規即場配製並出售食物，另校內的書店亦違規出售書籍以外產品，例如玩具。

審計署審查中大校園設施的招標記錄，發現一間書院就3間餐廳的3次招標，均無依循程序，3間餐廳中，有兩間餐廳對上一次招標分別於2016年及2017年，其後在未經招標程序下，與該兩間餐廳營運商各續約兩次；其餘1間則於2022年招標。報告指，該3次招標工作的招標規格並無交予中大財務處作合規審批，亦非由財務處和保安處的代表拆封並記錄標書，並在未經投標委員會批准下接納出價。

審計署又審查2017年1月至今年7月開始生效的50份校園設施合約記錄，當中17份沒有以招標方式批出，其中7份未按程序獲投標委員會批出招標豁免，涵蓋兩間銀行分行和兩間書院餐廳。報告建議，中大應確保所有招標工作均符合規定，並參考《大學採購及招標程序》及政府的《物料供應及採購規例》，就校園設施的招標工作另行訂定正式指引及程序。

餐廳違規向非中大學生教職員提供服務

另外，審計署巡視29間餐廳，發現全部餐廳違反合約要求，向中大學生或教職員以外人士提供服務，當中有3間通過第三方外送食物平台，為中大校園範圍外地點提供外送食物；有14間餐廳在沒有無領有受限制食物售賣許可的情况下，售賣非瓶裝飲料、冰凍甜點、奶類等受限制食物。

報告又指，便利店、餐廳及書店有違規情况。審計署職員在今年6月及7月實地考察，發現一間便利店在沒有領有食物業牌照下，在店內即場配製並出售食物；有8間餐廳張貼未經批准的廣告、4間從事非餐飲業者通常業務，如售賣藝術品、書本等；書店陳列小型充電風扇、遊戲產品等，違反合約訂明准予售賣的物品規定。審計署認為中大要採取措施，確保在未經批准下，不得在餐廳內固定海報及廣告，亦不得售賣合約沒有訂明的物品。

報告：中大招標文件未有維護國安條款

報告又指出，中大沒有在招標文件、合約和指引內，加入維護國家安全相關事宜的措施，認為校方須就外間機構營運的校園設施，加強維護國安的指導和管理，包括為監管單位提供指導，以協助採取行動，有效防範和制止危害國家安全的行為和活動，並在招標文件及合約中加入條款，容許以國家安全為由，取消投標者的資格和終止合約。報告指，中大校長同意審計署的建議。

相關字詞﹕編輯推介 審計報告 中文大學

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