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補充勞工計劃至今收1700宗申請　勞福局稱必按程序把關 (11:49)

立法會相隔5個月再舉行前廳交流會，財政司副司長黃偉綸、房屋局長何永賢、勞工及福利局長孫玉菡等官員出席，討論搶企業搶人才、輸入勞工、解決劏房及打擊濫用公屋等6個議題。孫玉菡會後表示，「補充勞工優化計劃」至今已收到約1700宗申請，涉約19000個職位，主要涉及飲食、零售、保安等工種。他強調，政府會確保本地勞工優先就業，按既定程序把關。

民建聯立法會議員顏汶羽建議政府與內地合作設立培訓基地，讓建造業勞工等先在內地完成培訓再來港，以降低成本。孫玉菡表示，據他所知，不同內地城市已有各類型培訓機構，工人完成培訓後不只會往香港工作，政府會盡量為業界提供便利，確保來港勞工有必要技能。

另外，保安局在書面回覆議員質詢時表示，今年1至10月有747名非法勞工及95名僱用非法勞工的僱主被檢控，無僱主因違反入境法例被行政制裁、不獲准參與「補充勞工優化計劃」。保安局又指，入境處於今年1月至10月期間，平均每月採取近1500次反非法勞工行動，比2021年及2022年的每月平均行動數字增加約1成，會繼續密切關注非法勞工的情況，適時採取執法行動，以維護本地就業市場穩定以及保障勞工權益。

交流會上亦提及打擊劏房工作，黃偉綸稱議員最關注受影響劏房戶的後續安置安排。被問到「解決劏房工作組」是否有空間縮短調研時間，黃偉綸重申，不認為10個月調研時間很「鬆動」，稱要考慮清楚劏房標準、過渡安排等，又指訂立劏房標準的挑戰不小，要從不同角度考慮清楚。

《施政報告》提出海外專才購置物業印花稅「先免後徵」，政府昨透露，過去一個月錄得132宗申請。民建聯立法會議員周浩鼎認為，會有更多專才有興趣在港置業，他在交流會上向官員建議加強向內地及海外宣傳。他說，引進重點企業辦公室及香港人才服務辦公室反映已加大力度宣傳「先免後徵」的措施，包括近日在深圳設專場宣傳。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 前廳交流會 劏房 輸入外勞

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