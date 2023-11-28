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首批簡約公屋4項目兩承建商獲批合約 何永賢：短期向立會申第二批項目撥款 (20:36)

政府未來5年擬建3萬伙「簡約公屋」應付短期住屋需求，首批「簡約公屋」4個項目的兩份建築合約批出。房屋局及建築署公布工務工程合約編號SS M518，即設計及建造元朗攸壆路、屯門第3A區及牛頭角彩興路「簡約公屋」項目，批予其士-中鐵建設聯營；另一份工務工程合約編號SS M519，即設計及建造啟德世運道「簡約公屋」項目批予中國建築工程（香港）有限公司。

 

不過，政府昨並無公布兩份合約價格，因第二批「簡約公屋」建築合約12月8日截標，當局不欲披露有關款額會影響到入標價。

首批「簡約公屋」4個項目合共提供約1.7萬伙，將在今年12月起陸續動工，當中位於元朗攸壆路項目預計最快2025年第一季落成，提供約2,100個單位，其餘3個項目預計於2025年第二季至2026年第三季分階段落成。

 

房屋局長何永賢表示，政府去年宣布推出「簡約公屋」，以填補短期公營房屋供應不足的缺口，盡快改善居住於不適切居所市民的生活環境和質素。立法會今年初批准首批項目工程的撥款後，建築署全速推進相關工作，而批出合約後，相關工程將隨即開展。

她表示，當局亦會在短期內向立法會爭取第二批『簡約公屋』項目的所需撥款，以期2027至28年度前完成興建約3萬個『簡約公屋』單位。

相關字詞﹕房屋局 何永賢 簡約公屋

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