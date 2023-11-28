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髮型助理與人爭執後捅斃「講數」男　否認謀殺 (20:07)

案發時27歲的男髮型助理涉與其同事因瑣事爭執，對方找來朋友到場「講數」，雙方衝突時，髮型助理持刀捅死其同事的朋友，他被控一項謀殺罪，今（28日）不認罪在高院受審。被告同事Ling作供指，事發前數個月曾與被告吵架，她在髮廊打算將雪糕放進冰箱時，遭被告阻擋，兩人以粗言對罵。

被告張斌（現年31歲）被控於2019年7月6日，在元朗紅棉圍厚德樓地下外謀殺男子黃智煒。被告擬改為承認一項誤殺罪，但控方拒絕接納。

控方讀出開案陳辭稱，被告與髮廊職員戴澤寧（18歲，又稱Ling）於案發前已有爭執，關係欠佳。當晚8時，被告下班在休息室不小心踏中Ling，兩人吵架，被告向Ling倒頭淋水，Ling則掌摑被告，互相挑釁。被告離開髮廊之前稱「要打吖嘛，我十分鐘之後返嚟」。於是Ling聯絡兩名友人幫忙，當中一名友人再找來其他朋友。

近8時半，被告返回髮廊和Ling爭拗，髮廊東主調解不果。Ling不接受被告道歉，遂會合友人，與Ling相識不久的事主另帶同兩名男子到場，他們一同入髮廊找被告。被告跟隨Ling步出髮廊後突然取出利刀，爭執其間有人持棒狀物件打被告，被告用刀捅傷事主，施襲過程少於30秒。髮廊東主嘗試分開兩人時遭割傷。

事主離去後不支倒地，他當時手無寸鐵，途人見狀報警，同晚約10時不治。被告則回到髮廊換衫，抹去血跡，警方檢取閉路電視片段，以及在髮廊內的刀具和染血紙巾作證。驗屍報告指，死者頭部、面部和胸口有20處刀傷，其中右肺刺傷、左胸割傷致大量失血。被告當日前往內地，十天後返港被捕，他聲稱事發時只是自衛。審訊明（29日）續。

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