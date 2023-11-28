警搗破洗黑錢集團　拘2本地男14外傭　有人涉為數百元賣戶口 (18:53)

16名被捕人年齡介乎21至54歲，包括2名本地人、13名菲律賓籍及1名印尼籍人士。當中有4人為骨幹成員，12人是傀儡戶口持有人。被捕人分別報稱裝修工人、家庭傭工及無業。

根據調查，涉案集團疑於今年1月至8月期間，招攬並開立最少25個屬於外傭的銀行戶口，收取最少52宗詐騙案中約港幣340萬元騙款。52宗騙案包括37宗求職騙案及12宗投資騙案及其他騙案，受害人總損失達港幣2600萬元。

警方調查又發現，當中兩名骨幹成員涉嫌於2021年1月至2022年11月期間，利用13個個人戶口，清洗超過港幣4500萬元懷疑黑錢。

警方發現，犯罪集團會聘請外傭作為中介人，招攬其他外傭，相約在公園或快餐店，利用預先準備的新手機及手機應用程式開立銀行戶口，過程中集團輸入自訂帳戶名稱及密碼，當銀行通過申請後，該些戶口將自動落入犯罪集團的操控。外傭開立每個戶口可獲200至500元報酬。

財富情報及調查科高級督察鄺燕婷表示，相信今次行動已成功瓦解一個活耀本地洗黑錢犯罪集團，現正追查資金的下落。警方會繼續透過不同渠道加強宣傳同教育，例如透過領事館及各社交平台，以及製作多國語言的宣傳單張，希望向外傭推廣有關反洗黑錢信息，同時亦呼籲僱主外傭多加提醒。