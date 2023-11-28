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航天代表團訪港讚港澳載荷專家能力　冀日後有代表躋身航天隊伍 (19:41)

中國載人航天工程代表團今日抵港展開4天行程，中國載人航天工程辦公室副主任林西强在記者會致辭時指，是次應邀到訪港澳，冀推動港澳更多參與載人航天事業，期待港澳發揮「一國兩制」優勢，日後有來自港澳者進駐中國太空站。

下午出席媒體見面會的包括林西強、中國航太科技集團五院空間站系統總設計師楊宏、中國科學院空間應用工程與技術中心副總師鍾紅恩、神舟13號乘組航天員王亞平、陳冬等。

他指，港澳地區對航天工程發展的參與越來越廣，程度也越來越深，例如積極參與第四批預備太空人載荷專家選拔，及載人月球車研製等活動，取得不錯成績。他又表示，去年啟動的第四批預備太空人選拔，於今年8月已完成複選工作，目前有20多人晉選最後的定選階段，當中包括來自港澳地區的候選者。

神舟十四號乘組指領長航天員大隊大隊長陳冬認為，港澳地區的載荷專家更精通管理及維護科研設備，發揮自身優勢將有助取得更有價值的科學成果，相信通過選拔能激發年輕人對使用和學習科學的熱誠。他稱，中國太空站「民主、開放和多元」，料港澳地區專家日後有機會參與相關工作。

神舟十三號乘組航天員王亞平就指，太空人的職業生涯中以訓練、考核和挑戰為主，形容「祖國的榮譽、人民的囑託、對事業的熱愛、無怨無悔的堅持和奉獻」激勵她前行。她憶述第一次在太空站授課時，有名香港學生問及天上的水能否循環使用，讓她印象非常深刻，期待在航天隊伍中能早日看到港澳學生。

相關字詞﹕編輯推介 中國載人航天工程 太空

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