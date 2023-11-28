兩電明年將減淨電價　港燈按年減16%　中電按年減7.4%　推大型停電事故罰款機制 (17:46)

政府亦公布，兩電於利潤管制協議的中期檢討，同意設立於能源危機期間應用的特別電費紓緩機制，以及大型供電中斷事故的懲罰機制。其中大型停電事故的懲罰機制以事故期間「受影響客戶數目」乘以「供電中斷時間」，得出「客戶停電時間指數」，數字以分鐘為單位，將用作衡量罰款，罰款將分兩級。

中電方面，若「客戶停電時間指數」達1500萬分鐘，需減少准許回報0.015%作為罰款，一般約為2000萬元，若達3000萬分鐘，則需減少准許回報0.03%作為罰款，一般約為4000萬元；港燈方面，若「客戶停電時間指數」達500萬分鐘，需減少准許回報0.015%作為罰款，一般約為1000萬元，若達1000萬分鐘，則需減少准許回報0.03%作為罰款，一般約為2000萬元。相關機制並不適用於惡劣天氣、第三方引致、不可抗力或客戶要求等因素引起的停電事故。

若因地緣政治情况、天災或不可預見的市場波動，令港燈總電費與該年一月相比的增幅超過20%時，或令中電總電費與該年一月相比的增幅超過10%時，將啟動特別電費紓緩機制，向最有需要支援的用戶提供特別電費紓緩。屆時，中電會撥款最多1.8億元，港燈則會在剔除向社區節約能源基金及其他為弱勢客戶推行的電費紓緩措施撥款後，撥出該年度股東所賺取獎勵金額的100%，以2022的數字計算，該筆款項約為5500萬。

兩電亦同意加強披露關乎燃料成本及燃料採購的資料、營運開支的分項數字及員工編制、關聯方交易和貸款借貸、在奬罰機制下達到的表現目標和所賺取奬勵，以及社區節約能源基金在撥款和成果的資料