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已婚EO涉放外遇牀照恐嚇罪成　還押候判 (17:39)

29歲已婚前民政處行政主任，涉去年偷拍與外遇對象的性愛片段，並在對方要求分手後威脅要報復對方令她「身敗名裂」，最終將性愛片段及私密照發布到社交媒體。他否認窺淫等5罪，今（28日）於粉嶺裁判法院被裁定罪成。辯方求情指，本案源於感情糾紛，「感情事件入面，其實無對錯，兩邊好多時都係受害者」，冀索取社服令報告及批准被告保釋候判，遭暫委裁判官馮念偉拒絕。被告須還押至12月12日判刑，待索取背景報告。

被告陳梓文（案發時29歲）報稱民政事務處行政主任。陳否認3項窺淫罪、1項刑事恐嚇及1項未經同意下發布私密影像罪受審。

馮官分析事主X的證供指，涉案的相片及影片部分沒有拍到容貌，部分則以紅線遮蓋眼睛。馮官認為X身為一名成年女子，對自己的身形和私密部位有一定認識，認出自己並不出奇。馮官亦指X的記憶力良好及可靠，能準確指出辯方錯誤覆述她的供辭，故X記得在何時何地與被告發生性行為、認出影像拍攝的地點亦不出奇。

馮官亦提到已退休的國安法指定法官、辯方大律師杜浩成盤問時，質疑X對被告不忠誠，這些質疑「全是空憑聲稱」，X的道德觀念不影響其可信性，即使她有其他伴侶，並不影響其證供是否可信，即使她會將私密照發給其他伴侶，也不代表她容許被告將私密照分享出去，終裁定X的證供清晰直接，是誠實可靠的證人。

馮官續指，被告在未獲同意下拍攝X的私密影像，他必然知道會令X受到侮辱、驚嚇和困擾而有意為之，或罔顧是否會影響X。被告亦發訊息威脅會損害X的名譽，當時X已向他道歉，希望與他心平氣和對話，更應被告要求轉帳及安排他與她的父母和男友見面，故被告並非受逼迫下一時衝口而出，終裁定被告5罪罪成。

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