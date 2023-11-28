召白車地址不詳男子失救　家屬質疑通訊員態度差 (17:23)

事主為賴志超，死於2017年6月16日，警務處及消防處並列為與案有利害關係人士。衛生署法醫郭嘉琪供稱，她解剖後發現，事主氣管有大量濃液，肺部出現積水，患慢性支氣管炎及嚴重肺炎。郭分析事主死於支氣管肺炎，由感染至發病可以是數天或數小時之間。家屬詢問若有醫生及時救治，會否拯救事主，郭指肺炎病人即使入院治療仍有病逝風險。

曾任西九龍指揮及控制中心的主管陳森輝指，只有主管使用的電腦可以上網，通訊員的調派系統電話不能上網。根據他經驗，未遇見有通訊員要求上網搜尋地址，但如果通訊員提出相關要求，他認為「絕對可以」配合。

消防隊長（控制）胡詠雪擁有在消防質素改善課工作的資歷，當時職責包括評核消防通訊員處理求助電話的手法，從中給予改善建議。胡被問如何處理報案人說不到任何街名的情况，指通訊員會引領報案人說出地址，如通訊員之間有一套「師傅教落」方法，指由前輩向新人分享查問技巧，如問地區以收窄報案人範圍，問最接近的橫街、燈柱編號或地標。胡指很少會有報案人說不出任何地址的情況，「點都會答到啲」。