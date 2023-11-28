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20歲男刀襲「黄店」東主判無限期醫院令　官指具極高暴力傾向屬「危險人物」 (17:12)

20歲無業青年在「黃店」餐廳用刀刺傷女東主，他早前承認各一項蓄意傷人及在公眾地方管有攻擊性武器罪，求情稱將對美國和欺凌者的仇恨與社會事件混為一談，「覺得黃絲欺凌佢」。法官今（28日）在區域法院判刑指，被告有偏執型人格障礙和極高暴力傾向，極其不可預測，形容他屬「危險人物」，為被告自身利益和公眾安全，接納精神科報告建議，判處他無限期醫院令。

案情指，女事主與丈夫經營在慈雲山嘉華大廈的「八道餐廳」。2022年8月24日早上，被告馮志達（20歲）進入餐廳後拿出一把刀刃長約11厘米的刀，斬事主頭部兩下及刺其右肩。

法官王詩麗判刑指，被告案發時親自帶刀入餐廳，涉案武器刀鋒鋒利，事主的頭、頸和手部均有明顯傷勢，對她而言定必是恐怖的經歷，如非食客見義勇為阻止，事主的傷勢或更重；她與被告互不相識，被告不是出於報復犯案。

法官引述根據2份精神科報告，指被告有精神障礙，偶爾會聽到不存在的聲音，有極端和暴力幻想，不相信社會規範，極其不可預測。雖然被告還押的15個月期間曾在小欖接受治療，但成效不彰，構成一定公共風險。法官直言若非被告有精神問題必定會判監，但基於其情況，決定就傷人罪判醫院令。管武罪則判入獄4個月，由於他已還押一段時間，故不用服刑。

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