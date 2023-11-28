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欠債夫婦攜兩子燒炭不遂被控虐兒　夫稱假裝配合實則撲火 (16:24)

一對夫婦懷疑因債務問題在住所3度燒炭，企圖與兩名年幼兒子自盡，但未成功。夫婦的家人其後到訪，擔憂二人被財務公司騷擾而報警，警員到場後發現住所有燒炭味，隨後拘捕夫婦。夫婦否認一項虐兒罪，案件今（28日）在區域法院開審，控方開案陳辭指，妻子警誡下稱壓力很大，「想攬住佢哋一齊死」，丈夫則指案發時只是假裝配合妻子，「有把握整熄啲炭火」。

被告依次為女子C.Y.S.（案發時33歲、下同）及男子W.Y.C.（38歲），二人為夫婦，同否認於2021年11月4日至翌日，身為6歲的X和2歲的Y負有管養及照顧責任的人，故意忽略或虐待X和Y。

據控方開案陳辭，首被告的父親經營生果店生意，被告會幫忙打理。她警誡下稱於2019年購入涉案單位，因要支付裝修費，遂向29至30間財務公司借貸，惟沒有能力還清，壓力很大。同年11月2日首被告以燒烤為由吩咐傭人買炭，4日晚上次被告應妻子指示燒炭，其後首被告擔心火燭，說「唔好喇」，次被告便將弄熄炭火。

首被告隨後叫丈夫「再整過」，Y開始咳嗽，炭燒完後次被告把餘燼搬到洗手間淋熄。翌日差不多天光，首被告再吩咐傭人買炭，首被告用瓦煲燒炭，X聞到臭味起床，首被告要求丈夫淋熄炭。首被告父親和妹妹6日先後探訪她一家，得知她有「數冚數」困境。家人擔憂她被財務公司騷擾遂報警，因而揭發事件。

首被告聲稱從不打算與兩名兒子一起死，相信丈夫不會讓她「行這條路」。警員在單位尋獲遺書和一張首被告寫的「欠款清單」，顯示她欠債300萬元。

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