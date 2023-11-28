女子涉4年前串謀搶劫逾百萬美元現金　庭上揭同黨一度以電槍與警對峙 (15:00)

控方開案陳辭指，於2019年7月3日清晨約6時，當日行動負責監視的警員目睹，被告賴惠珍（案發時50歲）先在落馬洲管制站離境大堂徘徊，再前往的士站通電話，她提及「綠的KF716」、「一男一女」和「白色環保袋載住啲錢」。一對男女事主隨即登上該車牌的士，警方事先截查兩人，發現其背包和環保袋內共有逾168萬美元。被告抵港18分鐘後離境時遭警方拘捕。

不久，警方在新田交匯處截停一輛可疑的私家車，惟該私家車撞向兩部警方車輛才停下；車上4名可疑男子當時佩戴面罩、手套及或鴨舌帽，他們嘗試逃走，但最終均被制服。車內搜出兩把牛肉刀、各一支電槍、斧頭和士巴拿，以及被告與4人聯絡的關鍵手機。控方指稱，被告與涉案4人，即洪鈞裕、蘇家禧、梁子聰和蘇木建協議搶劫一對男女。

承認事實提及，梁子聰在車內被制服其間，用電槍指向警員，電槍發出白色弧光及電流聲音，警員擎槍，梁遂舉手投降。至於蘇木建逃跑時曾把一支電槍扔到草叢，及後落網被捕。