精神上無行為能力女子遭侵犯　男子認非禮兼襲擊罪成 (17:31)

法官練錦鴻下午裁決指，雖然X有思覺失調病歷，但無證據顯示這對她事實理解和認知有影響；她作供時縱表現激動、說法不完全準確，惟基本事實的陳述極之堅定。法官因此接納X的證供，裁定被告2罪罪成。控方透露被告過往有8項定罪紀錄，涉及27罪，其中3罪與性罪行有關。案件押後至12月29日判刑，待索取X創傷報告和被告精神科報告。

被告劉錡又名劉偉達（58歲、散工）承認於2022年6月4日，在香港新界落馬洲洲頭西路洲頭村某單位猥褻侵犯X（48歲）；但否認於翌日干犯普通襲擊罪。承認事實指，X被定義為精神上無行為能力的人。

根據X的錄影會面片段及控方案情，被告是X鄰居的友人，與他相識多年但不熟絡，被告間中會找X鄰居。2022年6月4日凌晨1時，X獨自在單位房間看電視，被告稱「有嘢搵你」，X開門後被告立即把她推到床上摸胸，繼而將手指插入X私處，稱「你唔好嘈啊，我黑社會嚟」 。

翌日上午約11時，被告再度入單位，洗完澡後全裸入X房，要求X替他口交，X不願依從，遭被告斥責，其後被告拍打X臀部上方的身體部位一次，然後離開單位。事後被告給X數十元零用錢，著她不要報警和告知他人。

6月6日X向表姐透露私處疼痛，因而揭發事件。被告翌日被捕，警誡下只承認曾摸X胸部。由於被告否認非禮X私處，因此須召開紐頓聆訊處理此部分爭議。