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40年前闖單位強姦女童 通緝13年後落網 男子認罪囚7年 (13:34)

六旬男子被指於40年前，闖入屯門一個單位強姦當時年僅13歲的女童，並劫去100元，事後逃去無蹤。女童飽受創傷，多年來出入精神病院，終在事發16年後自殺身亡。𦘦事男子直至前年被捕，他今（28日）於高等法院承認一項強姦罪，搶劫罪則存檔法庭。特委法官陳政龍斥被告剝奪女童正常生活的機會，考慮被告事隔多年已改過自新，減刑9個月，終判被告囚7年。

被告王晉全（現60歲）承認於1983年1月20日，在屯門新發邨某單位強姦女童X。被告有搶劫、盜竊等6項案底。控方指X案發後一直飽受抑鬱症困擾，形容「本案的強姦是殺死該女孩的其中一個因素」。庭上亦透露X在過世前的10年因經常留院，無法工作。

被告承認的案情指，X案發時與家人同住。案發當天，13歲的X正就讀中一，她在早上約11時半到姊姊的家時，留意到一名陌生人、即被告尾隨她上樓，她開門進入單位時，被告推她入內並關門，又聲稱身上有刀，威脅X不要作聲，隨後用衣物捂住X的嘴巴、綁住其手腳，強姦她後離開。

X隨後到附近的警崗求助，向一名女警憶述事件，並稱其陰道感疼痛及在流血，當時X情緒激動及在哭，亦披頭散髮、嘴角受傷。警方隨即抵達事發單位，檢取沾有精液的褲子、內褲、染血的紙巾等。警方陪同X在附近搜索被告，但一無所獲。警方亦在一個衣櫃檢驗出一個掌印，但當時未能辨認出其身份。

X事後情緒受困，中五輟學後由家人陪同求醫，被轉介到青山醫院留院，其後一直出入醫院。1999年4月7日，X短暫出院，同日自殺身亡，終年29歲。

警方將指紋辨識系統電子化後，在2008年辨認出上述掌紋屬於被告並通緝他。2021年8月15日，被告在荃灣被巡邏警察截查時被捕。

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